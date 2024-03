Donald Tusk próbuje ugasić rolniczy gniew. Zielony Ład i handel z Ukrainą do zmiany

Czytaj więcej Rolnictwo „Rozumiem rolników”. Janusz Wojciechowski o protestach Komisarz UE do spraw rolnictwa zaznacza swoje zasługi we wprowadzaniu embarga na import z Ukrainy czy ograniczanie obowiązku ugorowania. I podkreśla, jak mocno rozumie rolników.

Zdaniem rzecznika KE środki wdrażane przez Komisję nie osłabią ambicji Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie klimatu i środowiska. – Mają one raczej na celu wprowadzenie dodatkowego stopnia elastyczności dla rolników i władz krajowych, zmniejszając biurokrację i umożliwiając rolnikom skupienie się na pracy – mówi Olof Gill, rzecznik KE.

Tusk odniósł się do postulatów zamknięcia granic dla handlu żywnością z Ukrainą. Fundamentalną różnicą jest to, że w odróżnieniu od poprzedników zaczął on budować w tej kwestii koalicję polityczną na szczytach władz UE. Rozmawiał o rozwiązaniach z szefową KE Ursulą von der Leyen, a także z Robertą Metsolą, szefową Parlamentu Europejskiego.

– Szefowa PE zadeklarowała, że pracuje nad tym, by PE wsparł niektóre postulaty dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego. Bezrefleksyjne utrzymanie w pełni wolnego handlu z Ukrainą obróci się przeciwko nam i przeciwko Ukrainie. Jeśli ludzie będą zmęczeni tym, że ponoszą zbyt duże koszty, to wszyscy na tym stracimy: i Europa, i Polska, a przede wszystkim Ukraina – dowodził Tusk. Przyznał, że nieformalnie dostaje już coraz większe poparcie w tej sprawie od szefów rządów krajów UE. Być może konkrety poznamy po posiedzeniu Rady Europejskiej.

Czytaj więcej Rolnictwo Protest rolników w Warszawie. Starcia z policją, Bruksela zapowiada ustępstwa Tym razem nie było spokojnie. Rolnicy zdemolowali okolice gmachu Sejmu, obrzucili racami i kostką brukową policjantów. Pod naciskiem rolników protestujących w wielu krajach Unii, korzystne dla nich zmiany w Zielonym Ładzie zapowiedziała Komisja Europejska.

Atak prowokatorów

Obrzucenie w środę policji pod Sejmem kostką brukową potępili już wszyscy, łącznie z rolnikami. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, ocenił, że do grupy rolników dołączyli prowokatorzy, a rolnicy widzą, że w centrum uwagi znalazł się latający bruk, a nie ich postulaty. – Mamy żal do organizatorów z Solidarności, że nie mieli odwagi wyjść, stanąć między protestującymi a policją i kazać się cofnąć – mówi Wiesław Gryn, wiceprezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.