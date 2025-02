Jan Zielonka: Prezydent moich marzeń. Jak pogodzić realizm z idealizmem?

Wybory prezydenckie 2025: Czy jest kandydat, który pogodzi realizm i idealizm?

Prezydent jest formalnie zwierzchnikiem sił zbrojnych, co nie oznacza, że potrzebujemy w Belwederze generała. Potrzebny jest prezydent, który zmobilizuje sojuszników do obrony Polski, bo bez NATO i Unii Europejskiej Polska się nie obroni. Problem w tym, że NATO pod wodzą Donalda Trumpa jest nieobliczalne, a UE nie ma wojska. Polski prezydent nie może udawać, że jest nowym przywódcą Zachodu, lecz może być szanowanym przez sojuszników dyplomatą z dużą siłą przekonywania.

Państwo polskie nie będzie w stanie skutecznie działać bez rządów prawa i w tej kwestii wiele zależy od prezydenta. Rządów prawa nie można sprowadzić do obsady stanowisk sędziowskich. Ważne jest też, by organy państwa działały zgodnie z przepisami, by obywatel nie był ofiarą arbitralnej władzy, by sprawiedliwość nie musiała stać w długiej kolejce spraw sądowych. Mądre i zgodne z międzynarodowym prawem ustawodawstwo też jest Polsce potrzebne i prezydent ma instrumenty, by takie ustawodawstwo promować.

Czy jest kandydat, który pogodzi realizm i idealizm? Wasz głos wrzucony do urny wyborczej odpowie na to pytanie.