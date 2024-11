Zyskiem dla obecnego włodarza stolicy jest jednak fakt, że jego mandat będzie silniejszy niż w przypadku wskazania go przez Tuska, bo teraz będzie mógł wszem i wobec – słusznie zresztą – ogłaszać, że wywalczył sobie nominację u wszystkich polityków i polityczek KO, a nie, że dostał ją z ręki szefa PO. Tyle tylko, że to, co jest zyskiem Trzaskowskiego, jest stratą Tuska. I dlatego twierdzę, że on także, nie tylko jego partia, stracił na prawyborach.

Prawybory w KO jako alibi dla Donalda Tuska?

Pozostaje już tylko odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak doświadczony gracz jak premier pozwolił sobie na ten błąd?

Pierwsza jest najprostsza, ale w polskich warunkach bardzo często najtrafniejsza – bo pomyłki zdarzają się nawet najlepszym. Druga już tak prosta nie jest. Może bowiem przewodniczący PO wcale nie jest pewnym wygranej kandydata swej partii w przyszłorocznej elekcji. Jeśli tak, to lepiej dla niego byłoby, gdyby ów kandydat był wyborem całej formacji, a nie jego osobiście, bowiem w takim wypadku odpowiedzialność za ewentualną klęskę ponosiliby zbiorowo wszyscy członkowie KO, a nie tylko jest szef. Wydaje mi się to najbardziej trafnym odczytaniem motywacji Tuska – prawybory jako alibi.

Szanse na ten czarny dla dzisiejszego rządu scenariusz, czyli na zwycięstwo kandydata PiS w przyszłorocznej elekcji, są małe, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże

Ostatnia już refleksja dotyczy tego, że premier nie musiałby być bardzo załamany, gdyby rzeczywiście ziścił się czarny scenariusz i Trzaskowski przegrałby walkę o Belweder. W takim bowiem wypadku w 2027 roku Tusk mógłby tłumaczyć się z braku realizacji większości obietnic wyborczych z 2023 roku obstrukcją kolejnego pisowskiego lokatora Pałacu Prezydenckiego, co ułatwiałoby rządzenie przez następne cztery lata. Dodatkowym bonusem dla przewodniczącego PO byłby fakt, że w takim wypadku to on nadal byłby centralną postacią anty-PiS-u, i nie musiałby się martwić tym, czy wokół Trzaskowskiego jako głowy państwa nie tworzy się alternatywny ośrodek władzy.