Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prof. Jana Żaryna ze stanowiska dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Żaryna zastąpił dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS, a Dmowskiego – prezydent Gabriel Narutowicz. „Instytut będzie zajmował się nie tylko badaniami historycznymi, ale także monitorował zagrożenia dla liberalnej demokracji” – powiedział jego nowy szef „Gazecie Wyborczej”.

Przeciwnicy polityki historycznej będą robić politykę historyczną?

Adam Leszczyński znany jest szerokiej publiczności jako autor „Ludowej historii Polski”. Mnie jako gorący przeciwnik takich instytucji jak IPN i autor co najmniej sceptyczny wobec polityki historycznej, a na pewno związany ze środowiskiem zwyczajnie wrogim tej idei. To zresztą jest teraz modne: mówić, że to pojęcie szkodliwe. Tylko jak inaczej opisać to, czym sam zaczyna właśnie zajmować się Leszczyński?

Wszystko to, co przeszkadza Leszczyńskiemu et consortes w Instytucie Pamięci Narodowej, najwyraźniej nie będzie stanowić problemu w Instytucie Narutowicza

Jeśli dodamy do siebie państwową instytucję i takie zadania jak prowadzenie badań oraz opartą na przeszłości troskę o przyszłość demokracji otrzymamy politykę historyczną: nie chce wyjść inaczej. Wszystko to, co przeszkadza Leszczyńskiemu et consortes w Instytucie Pamięci Narodowej, a więc brak pluralizmu i przechył w prawą stronę oraz łączenie działalności politycznej z edukacyjną i naukową, najwyraźniej nie będzie stanowić problemu w Instytucie Narutowicza.