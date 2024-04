Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał 11 kwietnia dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego – profesora Jana Żaryna. Zastąpi go profesor Adam Leszczyński.

Minister Sienkiewicz wskazał na finansowanie przez instytut „ekstremistycznych organizacji” – Marszu Niepodległości, Straży Narodowej, Młodzieży Wszechpolskiej czy Fundacja Rodziny Witaszków, milionerów, którzy wspomagają Ordo Iuris. Po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych, Instytut próbował też transferować miliony zł do związanych z PiS samorządów.

- Łącznie na środowiska ekstremistyczne w 3 lata Instytut przepompował 74 mln zł z czego 40 mln zł poszło na zakup nieruchomości – powiedział minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. - Nie zostawimy tego. Zbadamy każdą złotówkę. Nie zgadzam się, by pieniądze wszystkich podatników szły na zasilanie środowisk ekstremistycznych. To niedopuszczalne. Jeśli ktoś chce nazwać to odwołaniem politycznym – proszę bardzo. Dziedzictwo naszej myśli politycznej jest bogate, musimy kultywować pamięć o wszystkich środowiskach — również konserwatystach, socjalistach, piłsudczykach, a nie tak jak było do tej pory.

Odwołany został też Radosław Śmigulski, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). Minister powiedział, że „lista zarzutów jest poważna”, jednym powodem jest „nierzetelne rozliczenie środków”, m. in. 7 mln zł rozliczone dopiero po kontroli NIK. Zasadnicze znaczenie miał list otwarty środowiska filmowego podpisany przez kilka tysięcy osób, które dotychczasowy sposób zarządzania PISF uznały za „dysfunkcyjny i skandaliczny”. „Decyzja była oczywista” – dodał min. Sienkiewicz.