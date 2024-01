Przemysław Prekiel: Trudny rok Lewicy

Przed Lewicą długi marsz, a czasu niewiele.

Krytykami rządów PO-PSL z lat 2007–2015 byli przede wszystkim działaczki i działacze Lewicy Razem, dla których Tusk był symbolem neoliberalnego kursu w gospodarce, umów śmieciowych i cięć społecznych. Również stare SLD było wówczas w ostrej opozycji do rządów Tuska, prowadząc m.in. z OPZZ racjonalną walkę o głosy socjalnego elektoratu. Determinacji w zasadzie w tej krytyce starczyło wyłącznie Zandbergowi i spółce, którzy do rządu Tuska nie weszli, bowiem Czarzasty zaczął coraz widoczniej być podobny do lidera PO. Jego pojawienie się na Marszu Miliona Serc, choć dobrze odebrane, odbyło się jednak na partyjnej imprezie PO, więc i sukces musiał przejąć były premier. Inną strategię obrała Trzecia Droga, której liderzy, wbrew liberalnym naciskom, nie pojawili się wówczas, prowadząc kampanię w terenie. Odrobili tym samym lekcję z 2019 r. z wyborów do PE, gdzie w Koalicji Europejskiej ludowcy zatracili swoją tożsamość, tracąc poparcie w swoich bastionach, zwłaszcza w miastach powiatowych.

Silna pozycja

Obecnie przedstawiciele Lewicy mają silną pozycję w rządzie Tuska. Mają wicepremiera i niemal w każdym resorcie podsekretarza stanu, z wyjątkiem Ministerstwa Finansów, co jest nieco zaskakujące. Po niemal dwóch dekadach bycia w opozycji, z czego cztery lata bycia opozycją pozaparlamentarną, lewica powoli i systematycznie ma szansę nabrać wiatru w żagle. W obecnym rządzie jest wiele wyrazistych postaci, którym nie brakuje wiary i energii w prawdziwą zmianę w polskiej polityce. Nowa minister pracy, rodziny i polityki społecznej ma ogromną szansę stać się na nowo wyrazicielką przede wszystkim klasy pracującej, przywrócić resortowi etos pracy, a pracownikom godność.

Lewica powinna być w tym rządzie przedstawicielką wszystkiego tego, co publiczne. Zadbać o godną płacę i pracę, o publiczny transport, o wysoką jakość polskiej gospodarki, o zwiększenie nakładów na naukę, o poprawę chorej od lat sytuacji w polskiej służbie zdrowia, choć to zapewne nie praca na cztery lata, ale co najmniej kilkanaście, gdzie potrzebny jest konsensus wszystkich sił politycznych i społecznych w kraju, tak aby w służbie zdrowia zapanował swoisty pakt zdrowia, bez ciągłych zmian i chaosu.