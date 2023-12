Gdyby rząd Donalda Tuska powstał zaraz po wyborach, korzystałby przez pierwsze tygodnie z kapitału mobilizacji, która zaowocowała rekordową frekwencją

Po trzecie: PiS tak bardzo przedłużając cały proces liczy na to, że w trudnej koalicji czterech znacznie różniących się od siebie partii, pojawią się pierwsze zgrzyty i pęknięcia, a także że zacznie ona ponosić koszty rządzenia formalnie jeszcze nie rządząc. I tak się w jakiejś mierze dzieje. Najnowszym przejawem tego jest wpadka nowej większości przy ustawie o mrożeniu cen energii, w której pojawiła się "wrzutka" dotycząca wiatraków. KO i Polska 2050 muszą się tłumaczyć, PSL się dystansuje - a PiS może krzyczeć o aferze i lobbystach. Ale przecież już wcześniej na koalicji pojawiły się pierwsze rysy. A to jeden czy drugi polityk nowej większości powiedział w wywiadzie, że nie wszystkie obietnice da się zrealizować. A to Magdalena Biejat przedstawiła postulat wprowadzenia w Polsce testu przedsiębiorcy - rozwiązania nie do przyjęcia dla liberalnej części szerokiej koalicji. A to wreszcie okazało się, że z głośnych zapowiedzi liberalizacji przepisów aborcyjnych wyjdzie zapewne niewiele, ze względu na sprzeciw Polski 2050 i PSL. Jakby tego było mało Razem ogłosiło, że rząd wesprze, ale do niego nie wejdzie. Sporo tego, jak na koalicję, która u władzy nie spędziła nawet jednego dnia.

Po czwarte wreszcie: PiS przedłużając czas, gdy Donald Tusk i jego przyszli ministrowie muszą czekać na objęcie władzy, pozbawia nową większość sprawczości w kluczowym momencie, gdy zainteresowanie polityką, w związku z niedawnymi wyborami, jest największe. W TVP nadal rządzi PiS, a nowa większość określana jest mianem opozycji - i taka narracja dociera do wyborców PiS. Kiedy zaś rząd Donalda Tuska wyrwie stery władzy z rąk PiS-u to akurat będzie musiał podejmować trudne decyzje budżetowe, prawdopodobnie będzie musiał wziąć na siebie wzrost cen żywności (po przywróceniu VAT-u na żywność) i odpierać zarzuty ze strony byłych członków 14-dniowego rządu, którzy będą przekonywać, że gdyby pozostawić ich u władzy, to kraj płynąłby mlekiem i miodem (o czym zresztą premier Morawiecki zapewne barwnie opowie w swoim exposé). Każdy rząd zawsze prosi o 100 dni spokoju - ale rządowi Donalda Tuska czas ten właśnie PiS odbiera. Kiedy serial z rządem Morawieckiego się skończy, wyborcy będą chcieli efektów tu i teraz.