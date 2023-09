Jacek Nizinkiewicz: PiS przegrało prawybory w Wieruszowie, ale w październiku może wygrać w całym kraju

Czytaj więcej Wybory Nowy sondaż: PiS traci poparcie, KO z niewielkim wzrostem Gdyby w tym tygodniu odbyły się wybory parlamentarne, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby z przewagą kilku punktów procentowych. Partia Jarosława Kaczyńskiego byłaby daleko od samodzielnych rządów.

Do głosowania w prawyborach uprawnione były 11 184 osoby, a kart do głosowania wydano jedynie 2155, a ważnych głosów oddano jedynie 2110. Frekwencja wyniosła ledwie 19,27 proc. i mimo, że była wyższa niż cztery lata wcześniej, gdy zagłosowało 13 proc. uprawnionych, wciąż jednak pozostaje na bardzo niskim poziomie. Ani dotychczasowe sondaże nie odzwierciedlają podobnego wyniku, jaki był w Wieruszowie, ani też żadne badania nie pokazują aż tak niskiej frekwencji. Przy frekwencji na takim poziomie wyniku prawyborów nie można uznać za miarodajny.

Przekaz opozycji nie dociera do wyborców

Przedstawiciele opozycji zamiast wiwatować, powinni skupić się na propozycjach dla wyborów na miesiąc przed ostateczną rozgrywką 15 października. Opozycja ma też problem z dotarciem ze swoim przekazem do wyborów. Część Polaków nie słyszała o aferze wizowej, co pokazuje sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” i radia RMF FM. A znaczna część ankietowanych jest zdania, że kolejna ujawniona afera partii Jarosława Kaczyńskiego nie zaszkodzi w wygraniu wyborów parlamentarnych po raz trzeci. W mediach państwowych, które są w niemałej części Polski jedynym źródłem informacji, nie ma informacji na temat afery wizowej, a przekaz podporządkowany jest kampanii wyborczej PiS. Opozycja zamiast huraoptymizmu ma powody do zmartwień, bo nie potrafi dotrzeć do elektoratu z ważnymi informacjami.

Czytaj więcej Wybory Sondaż: Afera wizowa oddala PiS od trzeciej kadencji Partia Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje pierwsze miejsce w sondażach poparcia i ma spore szanse na to, by rządzić trzecią kadencję. Czy zmieni to afera wizowa?

Jeśli opozycja odpuści sobie tę część wyborców, do której dociera tylko przekaz TVP, tak jak PiS odpuściła sobie prawybory i nie dotrze do nich z informacjami, na temat choćby afer partii Jarosława Kaczyńskiego, to jesienią zostanie tylko z triumfem w Wieruszowie.