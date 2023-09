Leszek Kieliszewski: Bankowcy oskarżeni w Aferze GetBack to żadne Wilki z Wall Street

Czytaj więcej Konsumenci Nie tylko kredyty. Na co skarżyli się klienci banków w 2022 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał prezesowi Związku Banków Polskich informację o problemach, na które skarżyli się klienci banków w skargach kierowanych do Biura Rzecznika w 2022 r. Oprócz problemów z kredytami, obywatele sygnalizują też m.in. utrudnianie reklamacji oraz coraz mniejszą liczbę oddziałów i bankomatów.

Obligacje GetBack do końca 2017 roku były dystrybuowane za pośrednictwem oddziałów Lion’s – były to placówki dedykowane do klientów z segmentu private banking – czyli najzamożniejszych klientów ówczesnego Idea Banku. Klienci segmentu premium Idea Banku oprócz obligacji GetBack w większości posiadali także inne produkty inwestycyjne obarczone ryzykiem utraty środków – były to zazwyczaj ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czy lokaty strukturyzowne. Jeden z pokrzywdzonych miał aż 15 produktów inwestycyjnych, inny 12 – to oczywiście przypadki skrajne, jednak 3 lub 4 produkty obarczone ryzykiem utraty kapitału to standard. Co z tego wynika? Że klienci Lion’s banku – podobnie jak każdego innego private bankingu – poszukiwali rozwiązań inwestycyjnych dających szansę uzyskania wyższych stóp zwrotu niż lokata bankowa. Mając po kilka produktów inwestycyjnych i korzystając z nich przez wiele lat, trudno uznać, że byli niczego nieświadomymi deponentami.

W praktyce, bankowiec otrzymał około 500 złotych na rękę od każdych 100 tysięcy złotych sprzedanych obligacji. Dziś Prokuratura życzy sobie, aby bankowcy naprawili szkodę w pełnej wysokości – czyli z otrzymanych 500 złotych premii mają oddać 100 tysięcy złotych

Wbrew twierdzeniom Prokuratury, nieprawdą jest, że pokrzywdzeni byli przekonani, że kupują lokatę bankową. W zeznaniach pokrzywdzonych regularnie padają stwierdzenia: „wiedziałem, że kupuję obligacje, a nie zakładam lokatę”, „wiedziałem, czym są obligacje korporacyjne”, „wiedziałem o możliwości utraty części lub całości środków”. Jednocześnie, na pytania, czy obligatariusze czują się pokrzywdzeni, a jeśli tak to przez kogo, padają odpowiedzi, że czują się pokrzywdzeni przez GetBack lub przez Idea Bank. Odpowiedź, aby czuli się pokrzywdzeni przez konkretnego bankowca pada w pojedynczych przypadkach.

Kowal zawinił, a cygana powiesili. Bankowcy odpowiadają za bank

Bankowcom zarzuca się, że działali bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Pomija się jednak, że zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej może otrzymać jedynie osoba prawna. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w ogóle nie dopuszcza możliwości udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej osobom fizycznym. Bankowcy nie mieli więc zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, bo nawet gdyby chcieli, to mieć go nie mogli.

Faktem jest, że Idea Bank do listopada 2017 roku nie miał właściwego zezwolenia KNF. Prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia jest przestępstwem – to również fakt. Jednak bankowcy zatrudnieni w Idea Banku nie prowadzili w ramach zatrudnienia żadnej „działalności maklerskiej”. To Bank jako instytucja powinien mieć wymagane zezwolenia. Za ich brak może odpowiadać jego zarząd. Przypisywanie odpowiedzialności karnej za brak zezwoleń szeregowym pracownikom to nieporozumienie.