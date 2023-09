Inwestycję w obligacje GetBack pracownicy przedstawiali im jako „bezpieczną jak lokata, ekskluzywną, limitowaną, tylko dla stałych i starych klientów banku i ważną tylko dziś” – gdy obligacje te sprzedawano stale, zmieniały się emisje, było ich 100.

– Proceder polegał na systemowym wprowadzaniu w błąd klientów Idea Banku co do bezpieczeństwa inwestowanych środków finansowych. Prawie 30 proc. pokrzywdzonych to osoby powyżej 65 lat – zaznacza prok. Ścibisz.

Czytaj więcej Przestępczość Uciekł przed konfiskatą. Pomogła mu luka w przepisach Podejrzany w sprawie GetBacku mimo zajęcia konta ocalił pieniądze. Pomogła mu luka w przepisach. Śledczy gotówki nie odzyskają, ale dołożyli mu nowy zarzut.

Sprzedawcy wypełniali za nich elektronicznie dokumenty, a jeden w domu klienta i na jego laptopie wykonał procedurę zakupu.

– Oskarżeni byli nastawieni na bezwzględny zysk. Dla prowizji za sprzedaż bardzo niebezpiecznych instrumentów finansowych ryzykowali majątkiem pokrzywdzonych bez ich świadomej zgody na to – wskazują prokuratorzy.

Klienci obdarzali zaufaniem zarówno private bankierów (doradców inwestycyjnych), jak i pracowników call center. Bo „bank jest instytucją zaufania publicznego”.