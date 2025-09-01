Aktualizacja: 01.09.2025 21:54 Publikacja: 01.09.2025 20:44
Zatrzymane osoby – według ustaleń śledczych – zajmowały się transportem odpadów na teren nielegalnych składowisk oraz ich rozmieszczaniem w wyznaczonych miejscach
Siedmiu podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Jest wśród nich urzędnik samorządowy – miał za łapówki sprawdzać w bazie CEPIK numery rejestracyjne samochodów, aby wychwycić pojazdy powiązane z organami ścigania. Wszystko po to, by ich unikać i torpedować działania śledczych.
– Jak wynika z materiałów sprawy, zatrzymany urzędnik zatrudniony w administracji publicznej, miał wykorzystywać swoje stanowisko do sprawdzania w bazach danych pojazdów wskazywanych przez członków grupy. Informacje te następnie przekazywał współsprawcom, co miało chronić przestępców przed wykryciem przez służby – wskazuje Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
Według informacji „Rz” chodzi o urzędnika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Za swoje usługi miał przyjąć 1500 zł, jednak – jak zaznaczają śledczy – dalsze ustalenia co do kwoty przyjętej korzyści wciąż trwają.
Policyjną akcję nadzorował prowadzący śledztwo Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi.
Zatrzymani zajmowali się przewozem odpadów na teren nielegalnych składowisk oraz ich rozmieszczaniem w wyznaczonych miejscach. Chcieli wiedzieć, czy podczas transportu są śledzeni i czy lewe wysypiska są pod obserwacją policji i służb środowiskowych. Podawali urzędnikowi numery rejestracyjne samochodów, jakie nagrał ich monitoring, a ten je sprawdzał w bazie CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, do której z tytułu pracy w urzędzie miał dostęp.
„Urzędnikowi przedstawiono zarzuty tzw. łapownictwa biernego (art. 228 k.k.). Działanie podejrzanego miało polegać na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za dokonywanie sprawdzeń w bazach danych pojazdów wskazywanych przez członków grupy. Uzyskane informacje miały ich chronić przed wykryciem przez organy ścigania” – podaje w komunikacie Prokuratura Krajowa.
Zatrzymanie członków mafii śmieciowej
Wśród zatrzymanych jest urzędnik, który na potrzeby przestępców identyfikował wozy policyjne
Urzędnik jest jednym z dwóch tymczasowo aresztowanych przez sąd. Wobec pozostałych pięciu osób zastosowano poręczenia majątkowe i dozór policji.
„Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko środowisku związanych z obrotem odpadami, w tym o właściwościach szczególnie niebezpiecznych, rakotwórczych, toksycznych i szkodliwych dla środowiska” – podaje Prokuratura Krajowa.
Obecne zatrzymania są kolejnymi w sprawie „śmieciowej mafii” – grupy przestępczej, która działała od 2020 roku – tworzyła nielegalne składowiska odpadów niebezpiecznych oraz fałszowała dokumentację związaną z ich utylizacją, by przykryć prawdziwy obraz procederu. Jak po pierwszych zatrzymaniach pisała „Rz”, część odpadów niebezpiecznych (także rakotwórczych) trafiałana legalne składowiska (mogły przedostać się do ziemi i wód gruntowych). Z kolei inne sprawcy wywozili do lasów, w ustronne miejsca, lub po prostu zakopywali. Członkowie grupy wykorzystywali nierzetelne „Karty Przekazania Odpadów” (ten dokument potwierdza przekazanie odpadów do uprawnionego odbiorcy), ukrywając rzeczywiste miejsca ich składowania i transportu. Do tego – według śledczych – popełniali oszustwa podatkowe na wielką skalę.
Pierwsza szeroko zakrojona akcja uderzająca w „mafię śmieciową” miała miejsce w kwietniu tego roku, kolejna – w sierpniu.
komisarz Krzysztof Wrześnieski, rzecznik CBŚP.
W efekcie operacji z sierpnia – jak podaje CBŚP – w powiecie lubińskim na terenach poeksploatacyjnych i rolnych ujawnione zostały odpady komunalne, budowlane i niebezpieczne, zakopane pod grubą warstwą betonu. – W ten sposób sprawcy próbowali uniemożliwić ich wykrycie i utrudnić wykorzystanie specjalistycznego sprzętu – mówi Wrześniowski.
Z kolei w powiecie legnickim, podczas wykopów odkryto m.in. zmielone tworzywa sztuczne, szkło, metale nieżelazne – niektóre odpady posiadały oznaczenia innych krajów, co sugeruje, że pochodzą spoza Polski. A w powiecie wrocławskim funkcjonariusze zabezpieczyli szereg pojemników typu mauzer z cieczami, szlamem i substancjami zestalonymi oraz inne odpady komunalne. Również tam znaleziono zagraniczne etykiety, czasopisma i tablice rejestracyjne, a zatrzymano wówczas ośmiu kierowców ciężarówek, którzy – mając wiedzę o rodzaju przewożonego ładunku – transportowali odpady na nielegalne wysypiska.
– W każdej z tych lokalizacji potwierdzono obecność substancji szczególnie niebezpiecznych, takich jak rozpuszczalniki organiczne, żywice i związki ropopochodne – mówi komisarz Wrześniowski.
Dotychczas służby przeprowadziły kilkanaście realizacji, zatrzymując w tej sprawie łącznie ponad 60 osób. Proceder dotyczył całego kraju, ale przede wszystkim województwa kujawsko-pomorskiego – toksyczne odpady miały być wyrzucane m.in. na składowisko w Giebni, które jest tykającą „bombą ekologiczną” (jego usunięcie przez profesjonalną firmę, jak szacują lokalne władze, kosztowałoby ok. 10 mld zł).
– Skala i zasięg spraw wskazują na wysokie zorganizowanie i profesjonalizm sprawców, a uzyskiwane przez nich zyski były osiągane kosztem bezpieczeństwa środowiska i zdrowia publicznego – wskazuje rzecznik CBŚP. A prokuratura zaznacza: śledztwo ma charakter rozwojowy.
