Z tego artykułu dowiesz się: Z kim współpracowała mafia śmieciowa?

Jakie metody stosowała grupa przestępcza do ukrywania nielegalnej działalności?

Jakie działania podejmowały służby w celu zwalczania mafii śmieciowej?

Jakie niebezpieczne odpady były ukrywane i w jaki sposób je transportowano?

Siedmiu podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem odpadów zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Jest wśród nich urzędnik samorządowy – miał za łapówki sprawdzać w bazie CEPIK numery rejestracyjne samochodów, aby wychwycić pojazdy powiązane z organami ścigania. Wszystko po to, by ich unikać i torpedować działania śledczych.

Reklama Reklama

– Jak wynika z materiałów sprawy, zatrzymany urzędnik zatrudniony w administracji publicznej, miał wykorzystywać swoje stanowisko do sprawdzania w bazach danych pojazdów wskazywanych przez członków grupy. Informacje te następnie przekazywał współsprawcom, co miało chronić przestępców przed wykryciem przez służby – wskazuje Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

Za sprawdzenie w bazie numerów rejestracyjnych policyjnych wozów urzędnik brał łapówki

Według informacji „Rz” chodzi o urzędnika Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Za swoje usługi miał przyjąć 1500 zł, jednak – jak zaznaczają śledczy – dalsze ustalenia co do kwoty przyjętej korzyści wciąż trwają.

Policyjną akcję nadzorował prowadzący śledztwo Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi.