Prokuratura Krajowa zdecydowała, że nie będzie przedłużać tymczasowego aresztowania Pawłowi Cz., który za kratami spędził dziewięć miesięcy. Paweł Cz. wyszedł w piątek po południu na wolność po wpłaceniu 2 mln zł poręczenia majątkowego. Informację jako pierwszy podał tygodnik „Newsweek”, a „Rzeczpospolitej” potwierdził ją prok. Piotr Żak, prowadzący śledztwo w sprawie korupcji w Collegium Humanum.



Dwumilionowa kaucja to jak ustaliła „Rzeczpospolita” nie jedyne zabezpieczenie. Cz. ma zakaz wstępu do swojej uczelni (teraz Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”), zakaz kontaktowania się z pracownikami uczelni oraz podejrzanymi w śledztwie. Na Pawła Cz. nałożony został również dozór policji – dwa razy w tygodniu – a także zakaz opuszczania kraju (zatrzymano mu paszportu). To nie wszystko. – Pawła Cz. objęto zawieszeniem w funkcji nauczyciela i zakaz piastowania jakichkolwiek funkcji administracyjnych w systemie nauki i szkolnictwa – dodaje prok. Żak.

Afera Collegium Humanum. Były rektor uczelni współpracuje z prokuraturą

Jak pisała „Rz” Paweł Cz. po tym jak został w lutym zatrzymany przez CBA, poszedł na współpracę z prokuraturą. Jest cennym źródłem informacji, ale nie tylko on. CBA i prokuratura zabezpieczyły tysiące maili, sms-ów wymienianych wśród podejrzanych (i przyszłych podejrzanych). W aktach sprawy znajdują się także nagrania m.in. pracowników uczelni.