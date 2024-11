Krzysztof Kwiatkowski: Zatrzymanie Jacka Sutryka to sygnał, że prokuratura działa niezależnie

Czy zatrzymanie Jacka Sutryka to duży problem dla KO?

Krzysztof Kwiatkowski pytany był też, jak wielki kłopot dla Platformy Obywatelskiej stanowi sprawa zatrzymania Sutryka przypomniał, że Platforma Obywatelska początkowo wystawiła jako kandydata na prezydenta Wrocławia posła, obecnie sekretarza stanu w resorcie rozwoju Michała Jarosa. - Później władze krajowe podjęły decyzję (...) że poprze Jacka Sutryka. To było związane z tym, że zależało nam na poparciu tego środowiska w kontekście sejmiku województwa – przypomniał Krzysztof Kwiatkowski. - (Jacek Sutryk) to nigdy nie był członek Platformy Obywatelskiej ani Koalicji Obywatelskiej – zaznaczył.

W odpowiedzi na pytanie, czy teraz pojawi się narracja o „więźniu politycznym”, Kwiatkowski wspomniał, że bardzo rzetelnie stara się przedstawiać zarzuty, ważyć każde słowo i nie atakować, le również nie bronić Jacka Sutryka. - Dziś nie mamy jeszcze kompletu wiedzy, informacje są zdawkowe, ale sprawa Collegium Humanum źle wygląda.

Krzysztof Kwiatkowski: Planuję wystąpienie w sprawie studentów Collegium Humanum

Wspomniał, że w całej sprawie nieprawidłowości, w Collegium Humanum są studenci, którzy normalnie zdawali egzaminy. - Ci młodzi ludzie mówią: nie chcemy płacić rachunków za byłego rektora i za wszystkie te oszustwa i defraudacje, których się na uczelni dopuszczano – zaznaczył. Jak mówił, ze słów studentów wynika, że uczelnia nie chce przekazać im danych o zdanych egzaminach. - Planuję nawet wystąpić w tej sprawie. Bardzo źle by się stało gdyby pod wpływem tych osób jak Ryszard Cz., były poseł Prawa i Sprawiedliwości, czy teraz Jacka Sutryka, uderzyło to w tych młodych ludzi, którzy nie zakładali, że (na uczelni) dochodzi do jakichś nieprawidłowości – mówił.

Pytany o to, co dalej z Wrocławiem Krzysztof Kwiatkowski odparł, że dopóki osoba nie jest skazana prawomocnym wyrokiem, może wykonywać funkcję publiczną. Wspomniał w tym kontekście sprawę Mariusza Kamińskiego i Michała Wąsika. - Jacek Sutryk zapowiedział, że nie zgadza się z zarzutami i wraca do urzędu miasta wykonywać swoje obowiązki – powiedział Kwiatkowski. - Zwracam uwagę na jedną rzecz, to jest sygnał absolutnie pokazujący, że prokuratura działa niezależnie, a Adam Bodnar nie stara się ograniczać działań prokuratorów – powiedział Kwiatkowski.