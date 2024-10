Marcin Romanowski czuje się podejrzany, ale chce umorzenia

Wyłączyć prokuratorów z zespołu śledczego

Prokurator Nowak przyznał, że drugi termin dla Romanowskiego został wyznaczony. Nie chciał powiedzieć na kiedy, na pewno po jego powrocie z Węgier.

Obrońca Romanowskiego nie chce zdradzić, czy jego klient stawi się na to ponowne wezwanie. Ani kiedy wróci on z zagranicy. – To nie jest ucieczka. Nie ma do tego powodów. To wyjazd o charakterze naukowym – zapewnia nas. Jak napisał na portalu X, „konsekwencje prawne zlekceważenia przez śledczych immunitetu posła mają dla postępowania ogromne konsekwencje i wywracają całe śledztwo do góry nogami, uniemożliwiając jego dalsze prowadzenie”.

Mec. Lewandowski złożył m.in. wniosek o wyłączenie prokuratorów z zespołu śledczego, w tym także m.in. prok. Korneluka. Jest to związane z tym, że zostali oni wskazani w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i bezprawnego pozbawienia wolności.

Marcin Romanowski nie może być zatrzymany po raz drugi na podstawie tych samych dowodów. Przyznał to również w TVN 24 minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Zasugerował jednak, że jeśli Romanowski „nie będzie się stawiał, to prokuratura będzie mogła przejść do tej fazy, że uzna, iż są to nowe okoliczności, czyli brak współpracy ze strony pana Marcina Romanowskiego, i to może dać podstawę do ponownego zatrzymania”.

Marcin Romanowski jest podejrzany o 11 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także ustawiania konkursów Funduszu Sprawiedliwości, by środki otrzymały wskazane organizacje, głównie związane z Suwerenną Polską. Do zarzutów się nie przyznaje.