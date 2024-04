Mer miasta Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, powiedział francuskim mediom, że w czwartek około godziny 16:30 czasu lokalnego chłopiec wracał do domu po zajęciach muzycznych, kiedy zaatakowała go grupa młodych ludzi. Według świadków nastolatek był bity i kopany przez napastników, którzy mieli na głowach kominiarki.

Chłopiec trafił do szpitala Necker, czołowej kliniki pediatrycznej w Paryżu, ale lekarzom nie udało się uratować mu życia. Chłopiec zmarł w piątek nie odzyskując przytomności.

Policja nadal poszukuje napastników i analizuje nagrania z kamer, próbując ich zidentyfikować. Według najnowszych informacji zatrzymano podejrzanego17-latka.

Pobicie nastolatki w Montpellier. Czternastolatka w śpiączce

Był to drugi taki incydent we Francji w ciągu tygodnia po tym, jak we wtorek 13-letnia dziewczynka została zaatakowana przed swoją szkołą w Montpellier i w wyniku pobicia zapadła w śpiączkę, z której wybudziła się dopiero po kilkunastu godzinach. . Trzej domniemani napastnicy zostali aresztowani pod zarzutem usiłowania zabójstwa nieletniej.

Jedną z oskarżonych jest uczennica tej samej szkoły, również 14-letnia, która została aresztowana w środę i przyznała się do pobicia ofiary. Dwóch pozostałych nieletnich aresztowanych to osoby w wieku 14 i 15 lat.