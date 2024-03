Rosja po zamachu. Zachód wyśmiewa spiskowe teorie Putina

- Myślę, że tak. W każdym razie, mówimy o pewnej fakturze, którą mamy, to jest informacja ogólna, ale są już określone rezultaty – odpowiadał szef FSB Bortnikow na pytanie o udział w zamachu Zachodu i Ukrainy. Ani on, ani inni nie podają jednak żadnych konkretów.

Agencja Bloomberg twierdzi, że w najbliższym otoczeniu Putina doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zamachu dokonali islamiści. Kreml jednak świadomie kłamie chcąc zmobilizować Rosjan do dalszego prowadzenia wojny z Ukrainą.

Łukaszenka burzy cały plan Kremla

Jednak władcy Rosji otrzymali cios ze strony, z której całkowicie się nie spodziewali: od najbliższego sojusznika, Aleksandra Łukaszenki.

- Terroryści w żaden sposób nie mogli się przedostać na Białoruś. Oni to zobaczyli. Dlatego skręcili i poszli na rosyjsko-ukraiński odcinek granicy – powiedział Łukaszenko niszcząc tym samym niechcąco kremlowską narrację.

Wąsaty wódz Białorusi zaś chciał tylko przypomnieć o swoich zasługach: by nie dopuścić do przedostania się terrorystów w swoje włości poderwał oddziały ministerstwa spraw wewnętrznych, KGB (pod jego rządami policja polityczna utrzymała stara nazwę) i straży granicznej. Ale stwierdzenie, że zamachowcy najpierw próbowali uciekać na Białoruś, a dopiero potem na Ukrainę nie daje się zupełnie pogodzić z opowieściami Kremla o tym, że od początku kierowali na Ukrainę.

USA: Putin i tak jest „rzeźnikiem”

- Przede wszystkim to nieprawda. Jasno oświadczaliśmy, że nie ma jakichkolwiek dowodów na to, że Ukraina była jakoś wciągnięta w to. Ukraina nie ma z tym nic wspólnego. Powiedziałbym, że komentarze rosyjskich przedstawicieli – w tym prezydenta Putina – to zwykła propaganda – podsumował rosyjskie zarzuty przedstawiciel amerykańskiego departamentu stanu Matthew Miller.