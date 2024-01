Burza po zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika. "Doszło do nadużycia procedur"

Kilkudziesięciu policjantów zaangażowano w sumie w operację zatrzymania byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – to rozmach bez precedensu, jaki stosuje się przy obławach na gangsterów mających status niebezpiecznych. Tu chodziło o byłych konstytucyjnych ministrów skazanych za występek – przestępstwo urzędnicze – na stosunkowo niski wyrok i dotąd niekaranych.

– W sensie taktycznym akcję przeprowadzono wzorcowo. Jednak środki były nieadekwatne, jakby chodziło o zatrzymanie terrorystów czy sprawców zabójstwa – komentują nasi rozmówcy ze służb.

Weszli przez BBN

Wszystko rozegrało się we wtorek wieczorem i choć policja chwali się sukcesem, jej działania wzbudziły kontrowersje w samym środowisku służb. Zwłaszcza rzecz bez precedensu – wejście policjantów do Pałacu Prezydenckiego, gdzie Kamiński i Wąsik przebywali na zaproszenie Andrzeja Dudy (na „uroczystość mianowania prezydenckich doradców”).

Według naszych informacji policjanci weszli do Pałacu poprzez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wpuszczeni przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i udali się prosto do pomieszczenia, w którym byli Kamiński i Wąsik (według Onetu był to gabinet prezydenckiego ministra Marcina Mastalerka).