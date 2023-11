Prowizoryczna bomba w centrum Warszawy. U zatrzymanej kobiety materiały o Państwie Islamskim

Do zatrzymania 38-letniej kobiety doszło we Wrocławiu. W akcję zaangażowaniu byli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i stołecznego Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw.

Reklama

Wcześniej funkcjonariusze ustalili, że kobieta w nocy z 10 na 11 listopada podpaliła ładunek wybuchowy na jednej z ulic w centrum Warszawy. Prowizoryczne urządzenie wybuchowe było wypełnione pojemnikami z gazem i gwoździami. Jak informuje policja, ładunek mógł spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu ludzi.

Tożsamość kobiety ustalono na podstawie analizy nagrań miejskiego monitoringu. Po podłożeniu ładunku podejrzana udała się na Dworzec Centralny, skąd odjechała do Wrocławia, a następnie udała się do miejsca swojego zamieszkania w gminie Strzelin.

Ładunek wybuchowy w centrum Warszawy. W domu podejrzanej materiały związane z Państwem Islamskim

Podczas dochodzenia policjanci przeszukali miejsce zamieszkania kobiety. Na miejscu odkryto i zabezpieczono przedmioty i gadżety związane z Państwem Islamskim oraz przedmioty, które mogły posłużyć do skonstruowania kolejnego ładunku wybuchowego.