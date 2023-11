Zabójstwo gen. Marka Papały: „Patyk” uniewinniony

Sąd uznał zeznania Roberta P., na których oparła się prokuratura, za niewiarygodne. – Świadek koronny w żaden logiczny sposób nie podał, z jakich przyczyn oskarżeni znaleźli się w okolicy ulicy Rzymowskiego, jaki samochód chcieli ukraść, czy on już tam był, czy na niego czekali – wskazywała sędzia Tyrała. Wyłowiła sprzeczność w zeznaniach P. – o „łamakach”, jakie złodzieje mieli zabrać, tyle że daewoo Papały miało immobiliser, więc „łamaki” byłyby bezużyteczne.

Sąd apelacyjny zauważył, że Robert P. swoje zeznania „modyfikuje bez większych problemów” – to dlatego sąd zasięgnął uzupełniającej opinii biegłego, a ten orzekł, że P. ma osobowość dyssocjalną, więc może kłamać dla osiągnięcia własnych celów.

SA zaznaczył: „dowody nie wskazują na to, by grupa »Patyka« używała przemocy i broni palnej”. To ważne, bo prokuratura forsowała opinię, że „Patyk” miał broń i używał jej przy kradzieżach samochodów, więc mógł ją mieć przy zabójstwie Papały.

„Patyk”: Nigdy nie zabiłem

Sam „Patyk” zapewniał: – Nigdy nie zabiłem, a kradzieże z bronią to nie moja bajka. W poniedziałek nie było go w sądzie. On także ma status świadka koronnego – nadany przed laty za to, że wsypał kolegów, z którymi kradł samochody.

Wersja z „Patykiem” w roli zabójcy szefa policji od początku wydawała się mało prawdopodobna.

Robert P. twierdził, że pod blok przyjechali z „łamakami” dla „Patyka”, który miał „upatrzony samochód”. Czekali w aucie kilka godzin. Aż robiąc „obchód”, zza rogu bloku usłyszał strzał, zobaczył uciekających „Patyka” oraz kolegę i usłyszał krzyk, że jest „przypał”. Tyle że nic się w tej historii nie zgadzało, stąd definitywne już uniewinnienie.