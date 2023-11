Co wiemy o złodziejach, którzy okradli BUW?

Złodziejska para, która ukradła co najmniej osiem rosyjskich wydawnictw z XIX w. z czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, to młoda kobieta i mężczyzna w wieku ok. 20 lat. Podawali się za obywateli jednego z państw skandynawskich, legitymując się w bibliotece paszportem tego kraju – śledczy podejrzewają, że był on fałszywy.

Jednak jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, wyrabiając kartę biblioteczną, kobieta miała zapłacić 20 zł nie gotówką, lecz kartą kredytową. – Być może użyła swojej prawdziwej karty, a wtedy jest szansa, by ustalić, kim naprawdę była – mówi nam informator z organów ścigania. Z kolei mężczyzna korzystał z zasobów biblioteki co najmniej od grudnia 2022 r. – Zakładamy jednak, że osoby, które wyniosły woluminy, mogły zostać po prostu wynajęte do tego zlecenia i nawet nie wiedzą, dla kogo pracowali – mówi nam jeden z informatorów znający kulisy tej sprawy.

Z BUW skradziono osiem czy 80 pozycji?

W czwartek Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ wszczęła śledztwo w sprawie tej kradzieży. Okazuje się jednak, że to wierzchołek góry, bo według prof. Alojzego Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego, proceder trwał znacznie dłużej, co najmniej przez dziesięć miesięcy, a skradzionych mogło zostać nie osiem, a ok. 80 pozycji o wartości co najmniej 500 tys. euro. Suma strat może wzrosnąć, bo w bibliotece wciąż trwa audyt zbiorów.

Już wiadomo, że jeden z ukradzionych pierwodruków Puszkina, który wypożyczył do czytelni młody mężczyzna, wylicytowano 22 grudnia ubiegłego roku za 30,5 tys. euro.