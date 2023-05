Archaiczne przepisy: Nie wystarczy brak zgody na gwałt

Brak zgody na kontakt seksualny powinien być uznany w Polsce za gwałt – apel o zmianę definicji zgwałcenia w kodeksie karnym złożyła do ministra sprawiedliwości grupa posłanek. Wcześniej bez powodzenia robili to rzecznicy praw obywatelskich prof. UW Marcin Wiącek i jego poprzednik dr Adam Bodnar. Zdaniem posłanek obecnie obowiązująca definicja przestępstwa zgwałcenia (art. 197 § 1 kodeksu karnego) w polskim kodeksie karnym pochodzi jeszcze z lat 30. ubiegłego wieku, a przestępstwo gwałtu podlega pod kategorię występku, a nie zbrodni. Obecnie obowiązujący przepis stanowi, że do gwałtu dochodzi, gdy ktoś doprowadza do obcowania płciowego „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem“ – grozi za to od 2 do 12 lat więzienia. Tymczasem, jak podkreślają prawnicy, w tym RPO, już sam „brak świadomej i swobodnie wyrażonej zgody na kontakt seksualny powinien przesądzać o przestępstwie zgwałcenia”, a „znaczenia nie mają środki, których użył sprawca przemocy seksualnej”. Taką definicję gwałtu wyznacza Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska), którą Polska ratyfikowała w 2015 r. Do dziś definicji gwałtu nie zmieniono.

Dlaczego zdefiniowanie czynu jest tak bardzo istotne w literze prawa? – Ponieważ właśnie od definicji zaczyna się proces ścigania za przestępstwa i zbrodnie – mówi nam Barbara Dolniak, posłanka KO, z zawodu sędzia. – Dlatego konwencja stambulska jest tak ważna w przypadku gwałcicieli. Jest międzynarodowym standardem i kluczowym narzędziem w eliminowaniu przemocy ze względu na płeć. Jasno wskazuje, co to gwałt – wyjaśnia i dodaje, że od ratyfikacji konwencji stambulskiej minęło już prawie osiem lat, a Polska wciąż nie dostosowała definicji gwałtu. – Minister sprawiedliwości ma za nic bezpieczeństwo kobiet – mówi posłanka.

Resort sprawiedliwości nie widzi powodów do zmiany, twierdząc, że „wykładnia art. 197 k.k. nie wymaga dowodzenia stawiania fizycznego oporu przez pokrzywdzonego”. I przywołuje wyrok SA w Katowicach z 2009 r., z którego wynika, że opór ofiary „może sprowadzać się do innych form, np. płaczu, ustnych wypowiedzi, szarpania czy prób wzywania pomocy”. Jednak zdaniem ekspertów archaiczna definicja gwałtu w kodeksie karnym wiąże ręce organom ścigania i sądom. Jeśli ofiara jest bierna (nie stawiała fizycznego oporu), może zabraknąć dowodu, że sprawca dopuścił się zgwałcenia – jest bowiem słowo przeciwko słowu.

Co mówią statystyki? Od 2020 r. zdecydowanie spada liczba zgłoszonych gwałtów w Polsce, zarówno jeśli chodzi o kobiety, jak i mężczyzn. Np. w 2019 r. takich przypadków było blisko 2800 (kobiety i mężczyźni), a w 2022 r. – 2442. Problem widać na przykładzie przypadków stwierdzonych: w ciągu ostatnich dwóch lat było to ponad tysiąc spraw. A więc między 30 a 40 proc. zgłoszonych gwałtów trafia przed sąd. Co więcej, tylko w co dziesiątym przypadku sprawca zostaje tymczasowo aresztowany: areszt za gwałt orzeczono wobec 256 podejrzanych, a w 2022 r. – 260 osób.