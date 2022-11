Polski Związek Piłki Nożnej miał wypłacić w 2014 r. podkarpackiej spółce Osttair zajmującej się energetyką wiatrową 1 mln zł w ramach prowizji od umowy sponsorskiej ze znanym producentem wody mineralnej oraz za jej wynegocjowanie.

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, była to ukryta łapówka a PZPN wyrządziła szkodę. Dwóch członków zarządu ówczesnego Związku podpisało w grudniu 2014 r. umowę z Osttair, której wspólnikiem spółki był m.in. Jakub T. Jeden z nich Maciej Sawicki to były sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sam T. był i jest do dziś w zarządzie piłkarskiej federacji.

W poniedziałek funkcjonariusze CBA zatrzymali na lotnisku w Balicach Jakuba T., który leciał na mundial do Kataru, a także jego żonę Iwonę T. i Gabrielę M., które były prezesami spółki w ostatnich latach. Zatrzymano także Macieja Sawickiego.

Były sekretarz generalny PZPN wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym informuje, że "dwa dni temu zostałem zatrzymany przez CBA i przewieziony do Szczecina na przesłuchanie. Nie zdecydowano się wystąpić o areszt, nie postawiono mi zarzutu".

"Z korupcją nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego. Zarzuca mi się natomiast wyrządzenie szkody finansowej PZPN. Uważam to za całkowity absurd, a mój mecenas nie dostrzega nawet znamion jakiegokolwiek przestępstwa" - przekonuje.

Sawicki uważa, że "jedyne co zrobił, to w ramach pełnionej funkcji podpisał kontrakt, dzięki któremu związek zarobił duże pieniądze i wyłącznie to wynika z materiału dowodowego".

"Spokojnie czekam na zakończenie tej sprawy, dziękuję wszystkim za okazane wsparcie i jednocześnie proszę media o posługiwanie się moim pełnym nazwiskiem w komunikacji dotyczącej sprawy" - kończy Sawicki.