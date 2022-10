O zatrzymaniu Tatiany A. pod zarzutem płatnej protekcji poinformował w czwartek TVN24. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie wraz z Centralnym Biurem Śledczym Policji, które zajmuje się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

– Nie udzielamy żadnych informacji w tej sprawie. Prokurator prowadzący postępowanie nie zgodził się na ich przekazanie opinii publicznej – wskazuje prok. Marcin Lorenc, rzecznik szczecińskiej prokuratury. Nie ujawni więc ani kontekstu śledztwa, ani tego kto, poza Tatianą A., został zatrzymany.

Jak udało nam się dowiedzieć, większość materiału postępowania jest niejawna – są to podsłuchy z blisko dwuletniego śledztwa. Jak podaje nam sąd, przestępstwa zarzucone podejrzanej kwalifikowane są z art. 230 par. 1 kk i inne”.

- Przesłanki do stosowania aresztu są następujące - duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzuconych podejrzanej przestępstw, za które może być orzeczona surowa kara pozbawienia wolności - do 8 lat oraz obawa matactwa procesowego – możliwe bezprawne wpływanie na przebieg śledztwa, czyli na relacje procesowe innych osób występujących w sprawie, jak też możliwość ukrycia się lub ucieczki w obawie przed grożącą surową karą – informuje „Rzeczpospolitą” sędzia Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. I dodaje, że areszt został zastosowany na okres do 7 stycznia 2023. „Orzeczenie sądu jest wykonalne, ale zaskarżalne” - zaznacza sędzia Tomala.

Czy w sprawie – poza Tatianą A. - zostały zatrzymane i aresztowane jakieś inne osoby? - Właściwy do udzielenia odpowiedzi jest wyłącznie prokurator – zaznacza rzecznik sądu.

Tatiana A. to partnerka europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego

Kim jest Tatiana A.? To - jak ustaliliśmy - była dziennikarka gazety biznesowej w Lublinie i dokumentalistka z TVP. Skończyła politologię. W ostatnich pięciu latach związała się z państwową branżą wojskową. Najpierw pracowała w Cenzinie, by zostać pracownikiem działu komunikacji w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym - to spółka Skarbu Państwa, nad którą kontrolę sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, kierowane przez Jacka Sasina.

Tatiana A. to partnerka byłego wiceministra energii i pełnomocnika rządu PiS d.s. górnictwa Grzegorza Tobiszowskiego, obecnie europosła tej partii. - W PiS jest trzęsienie ziemi. Nikt nie wie o co może chodzić i czy A. powoływała się na znajomości właśnie w PiS - mówi nam osoba znająca kulisy sprawy.

Adam Niedziałek, prezes spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe (szyje mundury dla służb) nie chce rozmawiać z „Rzeczpospolitą” o Tatianie A. - Nie udzielamy żadnych informacji. Ta osoba już u nas nie pracuje - odpowiada tylko. Na pytania od kiedy, i czy odeszła sama czy ją zwolniono również nie odpowie. - To są sprawy pracownicze – stwierdza.

Europoseł Grzegorz Tobiszowki nie odebrał telefonu, „Rzeczpospolita” przekazała więc pytania za pośrednictwem jego asystenta. Pytaliśmy m.in. czy europoseł wie co kryje się za zarzutem pod którym została aresztowana Tatiana A., i od kiedy datuje się ich znajomość. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź: „Grzegorz Tobiszowski rozważa sądowne wystąpienie przeciwko niektórym redakcjom w związku z naruszeniem dóbr osobistych i dobrego imienia. W związku z tym we wszystkich kwestiach związanych z tą sprawą proszę o kontakt z reprezentującym go mec. F. Wołoszczakiem” - odpowiedział nam Wojciech Janocha, asystent europosła.

- Z uwagi na charakter sprawy pan poseł nie chce w tym momencie jej komentować – odpowiada nam mec. Filip Wołoszczak, pełnomocnik Grzegorza Tobiszowskiego.