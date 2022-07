Wideo, umieszczone przez "Austin American-Statesman" na swojej stronie internetowej, pokazuje 18-letniego strzelca, Salvadora Ramosa, rozbijającego swojego pickupa i wchodzącego do Robb Elementary School w Uvalde, niosącego półautomatyczny karabin. Następnie przez ponad dwie minuty słychać odgłosy wystrzałów z broni AR-15.

Policjanci przybywają na miejscu kilka minut później. Kryją się na końcu korytarza prowadzącego do dwóch klas, które były celem strzelca. Kolejne 77 minut mija zanim szturmują sale lekcyjne i wymieniają z nim ogień.

Redakcja nie poinformowała, w jaki sposób dotarła do nagrania ze szkolnego monitoringu.

24 maja Ramos zabił 19 dzieci i dwóch nauczycieli. Była to kolejna strzelanina, do której doszło do w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych. W kraju powróciła debata na temat prawa do broni.

Funkcjonariusze organów ścigania w Uvalde zostali skrytykowani za ich reakcję na atak, a zwłaszcza za czekanie ponad godzinę przed starciem z Ramosem.

Z raportu zamówionego przez władze wynika, że policjant z Uvalde mógł zastrzelić Ramosa zanim ten wszedł do szkoły, ale zawahał się czekając na pozwolenie od przełożonego.