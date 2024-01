Prosecco zamiast szampana. Sankcje nie wstrzymały handlu UE z Rosją

Mimo zakazu handlu, sankcji, powszechnego oburzenia na Kreml czy kryzysu energetycznego towary nadal płyną nad Wołgę. Eksport z UE do Rosji spadł do 37 procent poziomu sprzed agresji na Ukrainę – szacują analitycy niemieckiego instytutu badawczego ifo oraz EconPol, w badaniu przygotowanym na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu. EconPol to platforma polityki gospodarczej, która obejmuje 1800 ekonomistów – w tym laureatów Nagrody Nobla. Renomowany niemiecki instytut ifo dostarcza prognoz oraz analiz gospodarczych.

Reklama

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Słynne szampany znikają z rosyjskiego rynku Producenci szampanów nie mają szczęścia do Rosji. Najpierw doszło do sporu o nazwę i do bojkotu rynku. Wznowienie handlu nie trwało długo

Wstrzymano szampana to ruszyło prosecco

Badacze tłumaczą ten dość wysoki, biorąc pod uwagę okoliczności, poziom handlu, tym, że tylko część towarów podlega sankcjom, a dość łatwo jest je też obejść.

- Jednym z powodów wciąż wysokiego eksportu do Rosji jest fakt, że tylko 32 procent wszystkich produktów z UE podlega sankcjom. Na przykład w przypadku towarów luksusowych istnieją sankcje przeciwko eksportowi szampana do Rosji, ale prosecco już nie — mówi Feodora Teti, zastępca dyrektora Centrum Ekonomii Międzynarodowej ifo. Ponadto możliwe jest dostarczanie wielu towarów z UE objętych sankcjami do Rosji pośrednio przez kraje trzecie, jak sugerują oceny nowej bazy danych sankcji ifo.

Sankcje nie oznaczają też, ze nikt nie zapełni wymuszonej zakazem handlu pustki na rosyjskim rynku. Handel zagraniczny Rosji zmienił się, eksport spadł o 32 proc., ale import wzrósł o 17 proc. ze względu na innowacyjne sposoby omijania sankcji.