Nowa era B2B. Cyfryzacja zmienia zasady gry

Materiał Partnera

Reklama

Cyfryzacja, której przyspieszenie nastąpiło w ostatnich latach, dotyka niemal każdej branży, w tym również sektora sprzedaży B2B. Zmiana pokoleniowa wśród kadry zarządzającej oraz rozwój technologii powodują, że tradycyjne podejście do sprzedaży i obsługi klientów musi ustąpić miejsca nowoczesnym, cyfrowym rozwiązaniom. Jak w tej rzeczywistości odnajdują się firmy B2B?

Cyfrowa transformacja jako konieczność, nie wybór

Przemiany pokoleniowe w firmach B2B są jednym z kluczowych katalizatorów cyfryzacji. W miejsce decydentów przyzwyczajonych do tradycyjnych metod działania wchodzą liderzy, którzy oczekują elastyczności i szybkości, jaką oferują rozwiązania cyfrowe. Według raportu Statista, globalny rynek e-commerce B2B osiągnie wartość 25,65 biliona dolarów do 2028 roku. Liczby te mówią jedno – cyfryzacja to nie wybór, a konieczność.

Firmy, które nie zdecydują się na wdrożenie platform B2B, mogą w krótkim czasie stracić konkurencyjność. Klienci coraz częściej oczekują łatwego dostępu do ofert, automatyzacji zamówień i szybkiego kontaktu. Nowe pokolenia nie mają łatwości w osobistej komunikacji, nie chcą negocjować z przedstawicielem handlowym.