Stowarzyszenie uruchamia specjalny progom edukacyjny „ZAIKS Akademia”. Jest on skierowany do twórców, przede wszystkich do młodych artystów, którzy dopiero wkraczających do branży – mówił w programie Tomasza Pietrygi Ferid Lakhdar. Jego zdaniem wiedza z zakresu prawa autorskiego to podstawa do tego, aby świadomie wkroczyć do branży muzycznej.

Drugim gościem „Rzeczy o Prawie” był Czesław Bielecki, architekt, publicysta inicjator projektu „Konsens”. Tematem rozmowy było sądownictwo i problemy z jego reformowaniem. Tymczasem – jak stwierdził rozmówca - prawdziwa reforma jest dziś niezbędna. A największym problemem są kadry.

- Sędziowie zachowują się dziś jak urzędnicy, jeżeli nie znajdą jakiegoś bardzo ścisłego paragrafu na swoje działania, to okazuje się, że ta sprawiedliwość, gdzieś się wymyka - uważa Czesław Bielecki, zastanawiając się nad przyczynami takiego podejścia sędziów do wymierzania sprawiedliwości.