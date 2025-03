Likwidacja Funduszu Kościelnego coraz bliżej? Jest wniosek

Jak wskazuje, takie zobowiązanie Lewica złożyła Polakom w kampanii wyborczej: postulat ten pojawił się także w 100 konkretach – programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. W styczniu 2024 roku powołany został przez premiera Donalda Tuska Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego.

– Po ponad roku trzeba w końcu powiedzieć jasno: Dość czekania, czas na działania – podsumowuje Dziemianowicz-Bąk.

Jeszcze pod koniec lutego tego roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz opowiadał się za przekształceniem Funduszu w system odpisu podatkowego. Miałoby to pozwolić na lepsze odzwierciedlenie kształtu zaangażowania wiernych we wsparcie działalności kościelnej. Pozwoliłoby także na zwiększenie transparentności przekazywania środków.

– Czas najwyższy, żeby zrobić z tym porządek. Skoro pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, który miał z tym porządek zrobić, nie znajduje czasu na załatwienie sprawy, postanowiliśmy wziąć ją w swoje ręce – stwierdziła cytowana przez Interię Magdalena Biejat.

Fundusz Kościelny funkcjonuje od 1950 roku jako rekompensata za przejęte przez państwo dobra należące do Kościoła. Obecnie finansowany jest on w całości z budżetu państwa: jego główne zadania to wsparcie ubezpieczeń społecznych duchownych, a także działalność charytatywna i opiekuńcza oraz remontowanie zabytkowych obiektów sakralnych. W 2023 roku budżet Funduszu wynosił 216 mld zł.