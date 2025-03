Co więcej, eksperci zwracają uwagę, że wobec wzrastającego znaczenia rozbudowy funkcjonalności indywidualnego konta pacjenta (IKP), z którego skorzystało ponad 17 milionów osób (dane z kwietnia 2023 r.), zasadne jest przekazywanie do niego jednolitych i łatwych do interpretacji danych o wykonanych badaniach. „Standaryzacja i ujednolicenie nazewnictwa badań we wszystkich podmiotach w Polsce wyraźnie ułatwi interpretację wyników badań, a także umożliwi porównanie wyników uzyskanych w różnych miejscach, co wspomoże proces diagnozy i leczenia, a także poprawi możliwości edukacji pacjenta i budowania jego świadomości zdrowotnej” - podkreślają.