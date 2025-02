Prof. Dariusz Szostek z WPiA Uniwersytetu Śląskiego wskazuje jednak, że ten projekt to droga na skróty. Zaznacza, że dzisiejszy system oparty na oświadczeniu o pełnoletniości chroni przede wszystkim dostawców treści pornograficznych, a nie dzieci i obywateli.

– Jeśli 12- czy 14-latek będzie chciał to obejrzeć, to złoży takie oświadczenie. I firma jest „kryta”. Co do zasady zgadzam się, że powinniśmy zmienić tę sytuację, odwrócić paradygmat. Z drugiej strony mamy absolutnie prawo do prywatności, a w szczególności w tak drażliwym elemencie, jakim jest kwestia związana z dostępem do pornografii. Ponieważ wypłynięcie tego typu danych mogłoby przede wszystkim skutkować dyskredytacją oraz ujawniać informacje o preferencjach seksualnych. Nie powinno się też wymagać podawania danych płatniczych, w szczególności jeśli treści takie będą nieodpłatne – podsumowuje.

Wskazuje więc, że nie można iść na skróty, a należy podejść do sprawy systemowo. Rozwiązaniem może być europejska tożsamość cyfrowa (EU ID), która wejdzie w życie pod koniec przyszłego roku.

– Będzie ona posiadać tzw. wartość zerową dowodu. Chodzi o to, że gdy będę podawał EU ID, to nie będzie tam żadnej informacji o tym, kim jestem, jaki jestem itd. Nie da to możliwości ustalenia tożsamości, natomiast żebym został wpuszczony na tego typu stronę, aplikacja zostanie zapytana prostu, czy mam 18 lat – wyjaśnia Dariusz Szostek.