Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Komisja będzie organem nadzoru w rozumieniu AI Akt, co oznacza, że będzie dopuszczać na rynek systemy AI wysokiego ryzyka. To do niej będzie także można składać skargi, na działanie systemów sztucznej inteligencji (w razie potrzeby zostaną one przekazane organowi nadzoru we właściwym państwie członkowskim). Wreszcie komisja będzie mogła przeprowadzać kontrole oraz w razie stwierdzenia naruszeń - nakładać kary.

W aktualnym projekcie członkami Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji mają być: przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Przewodniczący będzie powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5-letnią kadencję.

Będzie mechanizm układu w sprawie nadzwyczajnego złagodzenia sankcji

Wprowadzono także mechanizm układu w sprawie nadzwyczajnego złagodzenia sankcji. Jak tłumaczy MC, jest to rozwiązanie, które ułatwi stronie, wobec której toczy się postępowanie, jak najszybsze zakończenie stanu naruszenia przepisów i wdrożenie środków naprawczych, a także ubiegania się o złagodzenie sankcji.

To nie wszystko. Jak czytamy, w projekcie doprecyzowano także instytucję opinii indywidualnej (w miejsce „interpretacji”) oraz uszczegółowiono sposób i skutki prawne jej udzielenia. Dodatkowo strony składające skargę na działanie modeli i systemów AI mają być informowane o dalszym przebiegu oraz kolejnych etapach sprawy, aż do jej zakończenia.