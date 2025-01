Andrzej Domański odbija piłeczkę w sprawie pieniędzy dla PiS. Odpowiedział sędziemu Marciniakowi

Jaką podstawę prawną w piśmie do PKW wskazał minister finansów?

Jak wynika ze środowego pisma Andrzeja Domańskiego szczegółowa podstawa prawna wynika z art. 161 § 1 w zw. art. 160 § pkt 1 kodeksu wyborczego, które to przepisy nakładają na PKW obowiązek sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego i wyposażają ten organ w uprawnienie do wydawania wyjaśnień m.in. dla organów administracji rządowej. Minister Finansów dodaje też, że takie jest to konstytucyjny obowiązek PKW wynikający z zasad zaufania do państwa i prawa (art. 2), wywodzonej z preambuły zasady rzetelności i sprawności działania władz publicznych, zasady legalizmu (art. 7) oraz współpracy organów administracji przy realizacji zadań publicznych.

„Przywołane wyżej liczne przepisy konstytucji i ustaw świadczą o tym, że obowiązek wyjaśnienia wątpliwości dotyczących rozstrzygnięć władzy publicznej jest immanentną i oczywistą częścią naszego prawnego oraz działań administracji publicznej, w tym PKW” – czytamy w stanowisku MF. – W dotychczasowej praktyce PKW uchwały nie zawierały treści analogicznej do zawartej w § 2 Uchwały, a wobec braku jakiegokolwiek uzasadnienia uchwały, koniecznym stało się zwrócenie o dodatkowe wyjaśnienia do PKW – dodaje minister Domański.