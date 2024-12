MiCAR i kryptoaktywa. Dlaczego w Polsce dotąd nie uchwalono ustawy

Zanim przejdę do omówienia zaniechania legislacyjnego po stronie Polski, warto zajrzeć do kalendarza i wskazać kilka istotnych dat. MiCAR zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 9 czerwca 2023 r. Już 20 dni później, tj. 29 czerwca 2024 r., nastąpiło wejście w życie tego aktu prawnego oraz rozpoczęło się jego (pierwsze) częściowe stosowanie. Kolejna transza przepisów stosowana była od 30 czerwca 2024 r., a ostatnia zacznie być stosowana już 30 grudnia tego samego roku. Do 30 czerwca 2024 r. państwa członkowskie miały obowiązek powiadomić Komisję Europejską i ESMA o tym, czy skorzystały z możliwości skrócenia albo wyłączenia obowiązywania systemu przejściowego (art. 143 ust. 3 MiCAR).

Kryptoaktywa. Prawodawcy krajowi mieli sporo czasu na wdrożenie

No właśnie, „czy skorzystały” (ang. „whether they have exercised”), a nie czy skorzystają w przyszłości. I tu pojawia się problem, ponieważ prawodawcy krajowi mieli całkiem sporo czasu, aby zatroszczyć się o przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie kryptoaktywów i dać im trochę pewności, o którą przecież zabiegał prawodawca unijny przyjmując MiCAR. Ta pewność powinna przybrać postać uchwalonego aktu prawnego, ponieważ w ten sposób swą wolę wyraża władza ustawodawcza, mająca, jak na władzę przystało, możliwość ingerowania w sferę praw i wolności.

Kryptoaktywa. Polska deklaracja pasuje do kina akcji, a nie do polityki legislacyjnej

Deklaracje reprezentantów Polski na arenie międzynarodowej są mile widziane, aczkolwiek niewystarczające. W tym kontekście z niemałym zaskoczeniem można przyjąć wiadomość, że Polska, w wyznaczonym terminie, powiadomiła Komisję Europejską i ESMA, o tym, że… zamierza skorzystać z możliwości skrócenia systemu przejściowego. Takie plany państwa członkowskiego, na pół roku przed rozpoczęciem pełnego stosowania MiCAR, w tym unijnego systemu przejściowego, mogłyby się przyjąć w kinie akcji, lecz nie w polityce legislacyjnej ingerującej w życie gospodarcze. Tu dominować powinny choćby zasady ochrony zaufania do państwa oraz pewności prawa.