Wygaśnięcie mandatu Marcina Romanowskiego

– Także wśród przyczyn wygaśnięcia mandatu określonych w kodeksie wyborczym próżno szukać takiej przesłanki jak korzystanie z prawa do azylu w innym państwie. Zainteresowany mógłby się zrzec mandatu, ale dopóki jest posłem, to korzysta z wszystkich praw poselskich, które mu daje konstytucja, np. prawa do składania interpelacji czy zapytań poselskich. Pozbawienie posła mandatu w istocie w oparciu o wątpliwie konstytucyjnie rozwiązanie z art. 5a jest szczególnie drażliwą kwestią, kiedy chodzi o posłów opozycji. Gdybyśmy teraz mieli wiązać z pozbawieniem wolności także pozbawienie uposażenia, to mogłoby się okazać, że w ten sposób paraliżujemy działalność posłów opozycyjnych bez prawomocnego rozstrzygnięcia sądu. Uzupełnienie art. 5a o konsekwencje zastosowania tymczasowego aresztowania, prowadziło by do tego, że mielibyśmy de facto pozbawienie mandatu bez pozbawienia mandatu – tłumaczy prof. Piotrowski.

W tej sytuacji, zgodnie z regulaminem Sejmu, Marszałek Sejmu może ewentualnie zarządzić obniżenie uposażenia posła Romanowskiego z powodu braku udziału w pracach Sejmu, jeśli uzna, że jego nieobecność jest nieusprawiedliwiona.