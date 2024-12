Prof. Ryszard Piotrowski o decyzji ws. pieniędzy dla PiS. "PKW wyszła poza swoje uprawnienia"

- PKW nie może uzależniać podjęcia przez siebie decyzji, która wynika z postanowień kodeksu wyborczego, od działań ustawodawczych. To jest poza możliwościami PKW. Kodeks wyborczy mówi wyraźnie: PKW niezwłocznie postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego – zaznaczył prof. Piotrowski.



Konstytucjonalista stwierdził, iż brak decyzji PKW "sprowadza zagrożenie dla procesu wyborczego, odmowę finansowania partii politycznej uczestniczącej w wyborach (...), a to wymaga, by prezydent PKW w tym składzie odwołał". - Większość sejmowa musi zdecydować, czy chce wybory. Jeżeli PKW zamierza naruszać prawo, czego dała dowód, to możemy spodziewać się niezgodnych z prawem zachowań PKW. Jeśli wybory prezydenckie mają się odbyć, to trzeba mieć komisję, która szanuje prawo - podkreślił prof. Piotrowski.



Uchwała PKW uderza PiS po kieszeni. Sprawozdanie komitetu wyborczego odrzucone

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS pod koniec sierpnia. Powodem tej decyzji było naruszenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej. W konsekwencji zakwestionowano działania na kwotę 3,6 mln zł. O jakie naruszenia chodziło? Mowa o agitacji wyborczej podczas dwóch pikników wojskowych, prowadzenie działań wpisujących się w kampanię wyborczą przez osoby zatrudnione w Rządowym Centrum Legislacji oraz spot reklamowy resortu sprawiedliwości uznany przez PKW za zachęcający do głosowania na PiS.

Konsekwencje tej decyzji PKW są dla Prawa i Sprawiedliwości dotkliwe. Przede wszystkim partia musi zwrócić do budżetu zakwestionowane 3,6 mln zł. Ponadto dotacja podmiotowa dla tego ugrupowania, wynosząca 38 mln zł, zostanie pomniejszona o 10,8 mln zł. O tę samą kwotę obniżona będzie do końca kadencji coroczna partyjna subwencja. Łącznie decyzja PKW może kosztować PiS aż 57,6 mln zł przez cztery lata.

PiS nie zgodziło się z tą uchwałą i złożyło na nią skargę do Sądu Najwyższego, gdzie zgodnie z ustawą trafiła ona do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Prezes Jarosław Kaczyński przekonywał wtedy, że decyzja PKW jest całkowicie sprzeczna z prawem, a postawione jego partii zarzuty można postawić każdemu innemu ugrupowaniu.