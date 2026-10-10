Ok. 3 proc. egzekucji przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w latach 1890–2010 było nieudanych, takie szacunki podaje na swojej stronie internetowej Death Penalty Information Center (DPI, Centrum Informacji o Karze Śmierci), założona w 1990 r. amerykańska organizacja non-profit z siedzibą w Waszyngtonie, zajmująca się rozpowszechnianiem badań i raportów dotyczących kary śmierci.

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Nieudane egzekucje w USA

DPI powołuje się przy tym na dane przedstawione w 2014 r. przez Austina Sarata, profesora prawa i nauk politycznych w Amherst College, w jego książce pod tytułem „Gruesome Spectacles: Botched Executions and America's Death Penalty”. Autor podaje w niej, że w ciągu 120 lat (1890–2010) w USA stracono 8776 osób, a 276 z tych egzekucji (3,15 proc.) zakończyło się z różnych przyczyn niepowodzeniem.

DPI przytacza definicję nieudanej egzekucji (ang. botched executions) z książki Sarata: „Nieudane egzekucje mają miejsce, gdy dochodzi do naruszenia lub odstępstwa od »protokołu« danej metody egzekucji. Protokół może być ustalony na podstawie norm, oczekiwań i reklamowanych zalet danej metody lub na podstawie oficjalnie przyjętych przez rząd wytycznych dotyczących egzekucji. Nieudane egzekucje to »egzekucje, w których występują nieprzewidziane problemy lub opóźnienia, które spowodowały, przynajmniej prawdopodobnie, niepotrzebne cierpienie więźnia lub które odzwierciedlają rażącą niekompetencję kata«. Przykładami takich problemów są między innymi: podpalenie się skazańców podczas rażenia prądem, uduszenie podczas powieszenia (zamiast złamania karku) oraz podanie niewłaściwych dawek określonych leków w celu wykonania zastrzyków śmiercionośnych”.

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Wallace Wilkerson: Nieudana egzekucja przez rozstrzelanie

W 1879 r. Wallace Wilkerson został skazany na śmierć za zabójstwo. Mężczyzna mógł zdecydować o sposobie wykonania kary. Wybrał śmierć przez rozstrzelanie zamiast powieszenia lub ścięcia.

Egzekucja odbyła się 16 maja 1879 r. w więzieniu w Provo w stanie Utah. Skazanego, na jego prośbę, nie przywiązano do krzesła i nie założono mu opaski na oczy. W trakcie egzekucji strzelcy nie trafili w serce Wilkersona. Zgon mężczyzny stwierdzono dopiero po 27 minutach.

John „Babbacombe” Lee: „Człowiek, którego nie dało się powiesić”

John „Babbacombe” Lee został skazany na karę śmierci przez powieszenie za morderstwo swojej pracodawczyni. Trzy próby wykonania egzekucji podjęto 23 lutego 1885 r. w więzieniu Exeter. Wszystkie zakończyły się jednak niepowodzeniem. Za każdym razem, gdy kat pociągał za dźwignię, klapa zapadni pod stopami skazanego zacinała się, mimo że mechanizm testowany chwilę wcześniej bez obciążenia działał bez zarzutu.

Po trzeciej próbie egzekucja została przerwana, a Lee zyskał przydomek „człowieka, którego nie dało się powiesić”. Minister spraw wewnętrznych zamienił karę śmierci na dożywocie. Ostatecznie jednak skazany wyszedł na wolność w 1907 r. W informacjach o jego dalszym życiu pojawia się wiele niejasności. Prawdopodobnie zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1945 r.

William Kemmler: Pierwsza egzekucja za pomocą krzesła elektrycznego

Williama Kemmlera skazano na śmierć za zamordowanie konkubiny. Był pierwszą osobą, na której dokonano egzekucji za pomocą krzesła elektrycznego, wynalazku skonstruowanego przez amerykańskiego dentystę Alfreda Southwicka.

Wyrok śmierci wykonano 6 sierpnia 1890 r. w więzieniu w Auburn, w stanie Nowy Jork. Pierwsza próba egzekucji nie powiodła się. Kemmler przeżył trwające 17 sekund rażenie prądem. Zmarł dopiero w wyniku drugiego dłuższego impulsu.

John Luis Evans: Dopiero trzecia próba egzekucji zakończyła się powodzeniem

John Luis Evans skazany został na karę śmierci za napad na lombard i zabójstwo jego właściciela. Karę wykonano 22 kwietnia 1983 r. w zakładzie karnym Holman Correctional Facility w Alabamie. Evans był pierwszym więźniem straconym w tym stanie po przywróceniu kary śmierci w Stanach Zjednoczonych w 1976 r.

Do wykonania kary śmierci użyto krzesła elektrycznego nazywanego, ze względu na kolor, „Żółtą Mamą”. Pierwsze dwie próby egzekucji zakończyły się niepowodzeniem, co potwierdzili lekarze. W związku z zaistniałą sytuacją adwokat skazanego zadzwonił do gubernatora z prośbą o ułaskawienie, podkreślając okrutność kary. Gubernator odrzucił jednak prośbę. Evans zmarł po otrzymaniu trzeciej dawki prądu.

Romell Broom: Skazany na karę śmierci, zmarł z powodu COVID-19

Romell Broom, skazany na karę śmierci za gwałt i morderstwo 14-latki, miał być stracony 15 września 2009 r. przez podanie śmiertelnego zastrzyku. W trakcie egzekucji katom przez ponad dwie godziny nie udało się jednak znaleźć miejsca na wkłucie do żyły skazanego. W tym czasie dokonali 18 nieudanych prób. Ostatecznie gubernator stanu Ohio wydał tygodniowe odroczenie wykonania wyroku.

Obrońcy skazanego wnioskowali o zamianę kary śmierci na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ich działania nie przyniosły jednak rezultatu. W 2017 r. Sąd Najwyższy stanu Ohio wyznaczył nową datę egzekucji Brooma na 17 czerwca 2020 r. Jednak 14 kwietnia 2020 r., ze względu na pandemię koronawirusa, termin egzekucji przesunięto na 16 marca 2022 r.

Do egzekucji ostatecznie jednak nie doszło. Skazany zmarł 28 grudnia 2020 r. w wieku 64 lat w wyniku powikłań związanych z COVID-19.

Joe Nathan James Jr.: Prawdopodobnie najdłuższa egzekucja w historii USA

Joe Nathan James Jr. został skazany na śmierć za zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Karę poprzez wstrzyknięcie śmiertelnego zastrzyku wykonano 28 lipca 2022 r. w więzieniu w Atmore w stanie Alabama. Mężczyzna miał zostać stracony o godz. 18:00, jednak jego zgon stwierdzono dopiero o godz. 21:27, co czyni jego egzekucję prawdopodobnie najdłuższą w historii Stanów Zjednoczonych.

Władze stanowe w wydanym w sprawie oświadczeniu podały później, że osoby wykonujące egzekucję miały problem z wkłuciem się w żyłę skazanego. Fakt ten potwierdziły też wyniki niezależnej sekcji zwłok.