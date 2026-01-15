Aktualizacja: 15.01.2026 14:04 Publikacja: 15.01.2026 13:58
Zażalenie to rodzina Kamila złożyła w związku z wcześniejszą decyzją śledczych. W czwartek Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił, że ponownie zajmą się oni wątkiem ewentualnej odpowiedzialności sądów, policji, pracowników socjalnych i samej prokuratury. Nie zajmą się zaś tym dotyczącym lekarzy i nauczycieli.
Zażalenie złożone przez rodzinę Kamila dotyczyło wcześniejszej decyzji prokuratury, która umorzyła śledztwo ws. ewentualnych zaniedbań instytucji, mających czuwać nad bezpieczeństwem chłopca. Zażaleniem tym kielecki sąd zajął się już pod koniec października. Jak mówiła wówczas siostra zabitego chłopca Magdalena Mazurek, pierwotna decyzja o umorzeniu tzw. wątku urzędniczego w sprawie jej brata jest dla niej niezrozumiała. – Nie zgadzam się, żeby umorzyć postępowanie wobec instytucji. Było ich zbyt wiele, by nie reagować. Mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość i ktoś jednak zostanie pociągnięty do odpowiedzialności – mówiła.
Głos zabrała wówczas też rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, która od początku nadzoruje wszystkie wątki w sprawie śmierci Kamila. Jak podkreśliła, w trakcie toczącego się procesu o jego zabójstwo (o które oskarżono jego ojczyma), pojawiają się też inne wątki wymagające zbadania. – Jeśli na arenie polskiej nie będziemy mieli poczucia, że sprawa została wyjaśniona, to bez wątpienia będziemy reagować i kierować sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zapowiedziała.
O tym, że Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie o podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez pracowników instytucji publicznych i pomocowych (dotyczące Kamila i jego brata Fabiana), poinformowano na początku roku ub.r. Gdańscy śledczy uznali wówczas, że, że żadna z tych osób nie popełniła przestępstwa.
Sprawą Kamila i jego rodzeństwa (w rodzinie było w sumie kilkoro dzieci) – jak podała Polska Agencja Prasowa – trzykrotnie zajmował się Sąd Rejonowy w Częstochowie. Ostatni raz w sierpniu 2022 r., czyli niecały rok przed śmiercią chłopca, kiedy to nie dostrzegł on podstaw do wydania jakichkolwiek „zarządzeń opiekuńczych”. W czasie, kiedy Kamil został skatowany i zmarł, jego matka miała ograniczone prawa rodzicielskie i miała współpracować z asystentem rodziny oraz kuratorem sądowym.
Proces ojczyma chłopca, oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem – i szereg innych przestępstw – toczy się przed częstochowskim sądem okręgowym. Na ławie oskarżonych zasiadła też m.in. matka Kamila.
