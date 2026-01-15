Reklama
Zabójstwo ośmioletniego Kamila z Częstochowy. Sąd zdecydował w sprawie urzędników

Prokuratura musi ponownie zbadać wątek ewentualnych zaniedbań urzędników, którzy mieli czuwać nad bezpieczeństwem zaatakowanego ośmioletniego Kamila z Częstochowy – zdecydował kielecki sąd. To efekt zażalenia złożonego przez rodzinę dziecka.

Publikacja: 15.01.2026 13:58

Przyrodnia siostra Kamilka, Magdalena Mazurek i działaczka społeczna Małgorzata Malczyk-Dziedzic prz

Przyrodnia siostra Kamilka, Magdalena Mazurek i działaczka społeczna Małgorzata Malczyk-Dziedzic przed siedzibą Sądu Rejonowego w Kielcach

Foto: PAP/Piotr Polak

Nadia Senkowska


Zażalenie to rodzina Kamila złożyła w związku z wcześniejszą decyzją śledczych. W czwartek Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił, że ponownie zajmą się oni wątkiem ewentualnej odpowiedzialności sądów, policji, pracowników socjalnych i samej prokuratury. Nie zajmą się zaś tym dotyczącym lekarzy i nauczycieli. 

Siostra zabitego ośmioletniego Kamila: mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość i ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności 

Zażalenie złożone przez rodzinę Kamila dotyczyło wcześniejszej decyzji prokuratury, która umorzyła śledztwo ws. ewentualnych zaniedbań instytucji, mających czuwać nad bezpieczeństwem chłopca. Zażaleniem tym kielecki sąd zajął się już pod koniec października. Jak mówiła wówczas siostra zabitego chłopca Magdalena Mazurek, pierwotna decyzja o umorzeniu tzw. wątku urzędniczego w sprawie jej brata jest dla niej niezrozumiała. – Nie zgadzam się, żeby umorzyć postępowanie wobec instytucji. Było ich zbyt wiele, by nie reagować. Mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość i ktoś jednak zostanie pociągnięty do odpowiedzialności – mówiła.

Głos zabrała wówczas też rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, która od początku nadzoruje wszystkie wątki w sprawie śmierci Kamila. Jak podkreśliła, w trakcie toczącego się procesu o jego zabójstwo (o które oskarżono jego ojczyma), pojawiają się też inne wątki wymagające zbadania. – Jeśli na arenie polskiej nie będziemy mieli poczucia, że sprawa została wyjaśniona, to bez wątpienia będziemy reagować i kierować sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zapowiedziała.

Przyrodnia siostra Kamilka, Magdalena Mazurek podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Fun
Prawo w Polsce
8-letni Kamil z Częstochowy nie żyje, bo zawiodły instytucje? Zdecyduje sąd

Co działo się w rodzinie ośmioletniego Kamila z Częstochowy. Ojczym odpowiada za okrutne zabójstwo, na ławie oskarżonych też matka dziecka 

O tym, że Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie o podejrzenie niedopełnienia obowiązków przez pracowników instytucji publicznych i pomocowych (dotyczące Kamila i jego brata Fabiana), poinformowano na początku roku ub.r.  Gdańscy śledczy uznali wówczas, że, że żadna z tych osób nie popełniła przestępstwa.

Sprawą Kamila i jego rodzeństwa (w rodzinie było w sumie kilkoro dzieci) – jak podała Polska Agencja Prasowa – trzykrotnie zajmował się Sąd Rejonowy w Częstochowie. Ostatni raz w sierpniu 2022 r., czyli niecały rok przed śmiercią chłopca, kiedy to nie dostrzegł on podstaw do wydania jakichkolwiek „zarządzeń opiekuńczych”. W czasie, kiedy Kamil został skatowany i zmarł, jego matka miała ograniczone prawa rodzicielskie i miała współpracować z asystentem rodziny oraz kuratorem sądowym.

Proces ojczyma chłopca, oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem – i szereg innych przestępstw – toczy się przed częstochowskim sądem okręgowym. Na ławie oskarżonych zasiadła też m.in. matka Kamila.

Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Prokuratura z aktem oskarżenia
Prawo karne
Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Prokuratura z aktem oskarżenia

Źródło: rp.pl

