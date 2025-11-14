Reklama
Pracownicy zakładu pogrzebowego rozsyłali zdjęcia zmarłej kobiety. Jest akt oskarżenia

Śledczy nie wykluczają pociągnięcia do odpowiedzialności także osób, które otrzymały zdjęcia zwłok. Oskarżonym mężczyznom grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Publikacja: 14.11.2025 11:14

Pracownicy zakładu pogrzebowego rozsyłali zdjęcia zmarłej kobiety. Jest akt oskarżenia

Foto: Adobe Stock

Jan Skoumal

Mężczyźni, pracujący w zakładzie pogrzebowym, fotografowali zwłoki młodej kobiety, a jeden z nich miał przesłać zdjęcia swojej partnerce – na tym jednak się nie skończyło. Jak donosi RMF24, prokuratura skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia.

Fotografowali zwłoki kobiety. Jest akt oskarżenia wobec pracowników zakładu pogrzebowego

Dwóch pracowników zakładu pogrzebowego w Szczecinku miało zbezcześcić ciało młodej kobiety poprzez wykonanie i rozpowszechnienie zdjęcia jej zwłok. Jeden z nich wykonał telefonem zdjęcia zwłok – następnie wysłał fotografie swojej partnerce, która przesłała je kolejnym osobom. Było to zachowanie sprzeczne z procedurami i etyką zawodową, które nakazują wykasowanie zdjęć lub pozostawienie ich w pamięci telefonu. 

Do zbezczeszczenia zwłok doszło 25 czerwca – gdy sprawa wyszła na jaw, wywołała poruszenie wśród członków rodziny zmarłej oraz w lokalnej społeczności. Do zakładu pogrzebowego weszła prokuratura. Obaj mężczyźni zostali zwolnieni z pracy, a przeciwko nim 10 października skierowany został do sądu akt oskarżenia.

„Akt oskarżenia został skierowany 10 października przeciwko dwóm osobom do Sądu Rejonowego w Szczecinku. Prokuratura prowadziła postępowanie w sprawie ujawnienia zdjęcia zwłok osoby zmarłej przez pracowników jednego z zakładów pogrzebowych. Zdarzenie miało miejsce 25 czerwca tego roku” – przekazała w rozmowie z RMF24 rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie prok. Ewa Dziadczyk.

Do dwóch lat pozbawienia wolności za zbezczeszczenie zwłok

Mężczyznom grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Jak bowiem wskazuje art. 262 par. 1 Kodeksu karnego: „Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Nie jest na ten moment jasne, czy osoby, które otrzymały w nieuprawniony sposób fotografie również będą mogły ponieść odpowiedzialność – z informacji RMF24 wynika, że śledczy nie wykluczają dalszych działań w tym kierunku.

Źródło: rp.pl

Prawo Karne Postępowanie Karne Prokuratura pogrzeb usługi pogrzebowe

