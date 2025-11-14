Mężczyźni, pracujący w zakładzie pogrzebowym, fotografowali zwłoki młodej kobiety, a jeden z nich miał przesłać zdjęcia swojej partnerce – na tym jednak się nie skończyło. Jak donosi RMF24, prokuratura skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia.

Fotografowali zwłoki kobiety. Jest akt oskarżenia wobec pracowników zakładu pogrzebowego

Dwóch pracowników zakładu pogrzebowego w Szczecinku miało zbezcześcić ciało młodej kobiety poprzez wykonanie i rozpowszechnienie zdjęcia jej zwłok. Jeden z nich wykonał telefonem zdjęcia zwłok – następnie wysłał fotografie swojej partnerce, która przesłała je kolejnym osobom. Było to zachowanie sprzeczne z procedurami i etyką zawodową, które nakazują wykasowanie zdjęć lub pozostawienie ich w pamięci telefonu.

Do zbezczeszczenia zwłok doszło 25 czerwca – gdy sprawa wyszła na jaw, wywołała poruszenie wśród członków rodziny zmarłej oraz w lokalnej społeczności. Do zakładu pogrzebowego weszła prokuratura. Obaj mężczyźni zostali zwolnieni z pracy, a przeciwko nim 10 października skierowany został do sądu akt oskarżenia.