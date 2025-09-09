Jak podaje Radio Łódź, w procesie zaplanowano sześć rozpraw. - Pierwsza rozprawa 9 września. Kolejna także we wrześniu. Następne zaplanowano na październik i listopad – przekazał prezes Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Marcin Oleśko.

Pierwszej rozprawie towarzyszy ogromne zainteresowanie mediów i publiczności. Sąd podjął decyzję, że proces będzie jawny.

Prokuratura: auto Sebastiana M. mogło pędzić nawet 320 km/h

Do wypadku na A1 koło Sierosławia (woj. łódzkie) doszło 16 września 2023 r. Pędzące sportowe BMW M850i, które prowadził 31-letni wtedy łódzki przedsiębiorca Sebastian M., uderzyło w tył osobowej kii przewożącej trzyosobową rodzinę. Kia uderzyła w barierki energochłonne i stanęła w płomieniach. Śmierć na miejscu ponieśli młodzi małżonkowie oraz ich 5-letni syn.

Prokurator Aleksander Duda z prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Katowicach powiedział PAP, że z materiału dowodowego, w tym specjalistycznych opinii biegłych wynika, że tragicznego dnia kierując BMW na autostradzie pod Piotrkowem Sebastian M. jechał z prędkością ok. 315-320 km/h (dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 140 km/h) . Z ustaleń śledztwa wynika też, że Sebastian M., zamiast udzielić pomocy ofiarom wypadku uwięzionym w płonącym aucie, stał z boku i dzwonił do swojego ojca.