Aktualizacja: 09.09.2025 11:11 Publikacja: 09.09.2025 09:38
Oskarżony Sebastian M. (P) i jego obrońca Katarzyna Hebda (L) na sali Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
Foto: PAP/Marian Zubrzycki
Jak podaje Radio Łódź, w procesie zaplanowano sześć rozpraw. - Pierwsza rozprawa 9 września. Kolejna także we wrześniu. Następne zaplanowano na październik i listopad – przekazał prezes Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Marcin Oleśko.
Pierwszej rozprawie towarzyszy ogromne zainteresowanie mediów i publiczności. Sąd podjął decyzję, że proces będzie jawny.
Do wypadku na A1 koło Sierosławia (woj. łódzkie) doszło 16 września 2023 r. Pędzące sportowe BMW M850i, które prowadził 31-letni wtedy łódzki przedsiębiorca Sebastian M., uderzyło w tył osobowej kii przewożącej trzyosobową rodzinę. Kia uderzyła w barierki energochłonne i stanęła w płomieniach. Śmierć na miejscu ponieśli młodzi małżonkowie oraz ich 5-letni syn.
Prokurator Aleksander Duda z prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Katowicach powiedział PAP, że z materiału dowodowego, w tym specjalistycznych opinii biegłych wynika, że tragicznego dnia kierując BMW na autostradzie pod Piotrkowem Sebastian M. jechał z prędkością ok. 315-320 km/h (dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 140 km/h) . Z ustaleń śledztwa wynika też, że Sebastian M., zamiast udzielić pomocy ofiarom wypadku uwięzionym w płonącym aucie, stał z boku i dzwonił do swojego ojca.
Łodzianin niedługo po zdarzeniu wyjechał z Polski do Niemiec, a potem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Został stamtąd sprowadzony w wyniku ekstradycji dopiero w maju 2025 r. Na proces oczekiwał w areszcie. W ocenie sądu zachowanie oskarżonego (irracjonalny sposób podróżowania z wyłączonym telefonem komórkowym, wybór środków lokomocji oraz wyjazd do państwa, w którym nie stosuje się procedur ENA, co skutkowało koniecznością wszczęcia długotrwałej procedury ekstradycyjnej) wskazuje, że intencją oskarżonego była chęć uniknięcia odpowiedzialności karnej.
W sierpniu, decyzją piotrkowskiego sądu oskarżonemu po raz kolejny przedłużono tymczasowy areszt, tym razem do 24 grudnia. - Dotychczasowy przebieg procesu, charakter oskarżonego, jego warunki umysłowe oraz sytuacja majątkowa, pozwalają uznać, iż jest on w stanie ponownie opuścić kraj i przebywać tam długotrwale. W ten sposób uniemożliwić przebieg postępowania – wyjaśniła rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, sędzia Agnieszka Leżańska.
Źródło: rp.pl
