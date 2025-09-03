Przypomnijmy, iż na mocy tzw. ulgi dla młodych osoby poniżej 26 roku życia posiadające status studenta lub ucznia są zwolnione z PIT (do kwoty 85 528 zł) i opłacania składek ZUS. Kontrole prowadzone w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym ujawniły, że takie osoby w zamian za drobne gratyfikacje finansowe namawiane są do wystawiania lub podpisywania gotowych już rachunków przygotowanych w ramach umów zlecenia za fikcyjne usługi.

500 zł za rachunek na kwotę nawet 80 000 zł

Jak informuje KAS, wykryte przypadki dotyczyły sytuacji, kiedy młode osoby wystawiały takie rachunki m.in. za usługi o charakterze obsługi korespondencji elektronicznej, pozyskiwania klientów, redagowania tekstów, tworzenia baz firm, prac biurowych i porządkowych, usług graficznych i informatycznych. Opiewały one na kwoty od 10 do blisko 80 tys. zł, przy czym w każdym przypadku osoba taka nie przekraczała kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako sposób zapłaty zawsze wskazywana była forma gotówkowa. Rachunki te następnie były wykorzystywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą do nieuprawnionego zawyżania kosztów uzyskania przychodów.

Podczas przesłuchań osób wystawiających rachunki okazało się, że żadne usługi nie były przez nie wykonywane, a rachunki zostały podpisane w zamian za gratyfikację finansową w kwocie 500 zł.

Ustalono, że pozyskiwaniem osób, które podpisywały rachunki zajmowali się pośrednicy działający na styku przedsiębiorca – osoba poniżej 26 roku życia. Młode osoby były namawiane do udziału w przestępstwie m.in. na imprezach, dyskotekach, osiedlowych miejscach spotkań młodzieży. Również młodzież polecała sobie wzajemnie opisaną powyżej „formę zarobkowania”.