Obywatele Ukrainy są największą grupą pracujących i ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce. Ich liczba rośnie w tym roku szybciej niż wszystkich pracujących obcokrajowców. Tak wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec lata Ukraińcy stanowili 5 proc. wszystkich pracujących w Polsce i 66 proc. cudzoziemców na rynku pracy.
Praca obcokrajowców, ich wkład do PKB oraz kwoty, jakie wydawane są na świadczenia społeczne dla nich, są aktualnym tematem w debacie publicznej. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma zamiar zająć się rozwiązaniem przygotowanym po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rząd zaproponował, żeby prawo do świadczenia wychowawczego (tzw. 800+) dla cudzoziemców spoza UE było powiązane z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy i z nauką dzieci w polskiej szkole. Proponowane przepisy mają umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu wypłaty świadczeń lub ich wstrzymania – comiesięczną weryfikację w rejestrze prowadzonym przez komendanta głównego Straży Granicznej spełnienia przesłanki zamieszkiwania cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo w projekcie uzależniono prawo do świadczenia „Dobry Start” przez cudzoziemców od spełnienia warunku dotyczącego aktywności zawodowej bądź podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Rząd zamierza przeznaczyć w ciągu dekady ponad 56 mln zł na stworzenie i funkcjonowanie sprawnego systemu połączeń między rejestrami instytucji państwowych (między innymi Straży Granicznej i ZUS) w celu automatycznej weryfikacji określonych danych społecznych. Zamierza także poszerzyć źródła finansowania dla Funduszu Pomocy, z którego wypłacane są świadczenia dla Ukraińców. Mają to być oszczędności powstałe w jednostkach sektora finansów publicznych lub budżetowych rezerwach celowych. Rozszerzono również katalog źródeł finansowania Funduszu Pomocy o kredyty i pożyczki zaciągane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu, które byłyby objęte gwarancją Skarbu Państwa. W planie finansowym Funduszu Pomocy na przyszły rok nie ma wpisanej możliwości emisji obligacji skarbowych, jest dotacja bezpośrednia z budżetu państwa na ponad 3,17 mld zł.
Przy szacowaniu skutków regulacji rząd posiłkował się danymi ZUS i GUS z końca zeszłego roku. Wynika z nich, że pod koniec 2024 r. Ukraińcy stanowili 5 proc. osób pracujących w Polsce. Dodatkowo wg danych CEIDG w 2024 r. co ósma firma, będąca JDG w Polsce zakładana była przez obywateli Ukrainy.
Z najnowszych danych dotyczących rynku pracy wynika, że te proporcje się nie zmieniają.
Z najnowszych, dzisiejszych danych GUS wynika, że pod koniec marca w Polsce pracowało 1 mln 67 tys. cudzoziemców, o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupą obcokrajowców pracujących byli właśnie obywatele Ukrainy. Było ich 714,9 tys., tj. o 3,6 proc. więcej niż rok temu oraz więcej o 0,9 proc. niż w lutym. GUS informacje o pracujących cudzoziemcach podaje z półrocznym opóźnieniem.
Nowsze dane przedstawił ZUS. Na koniec lipca na ponad 16,26 mln osób ubezpieczonych i pracujących w Polsce niespełna 1,25 mln to cudzoziemcy. Ubezpieczonych i pracujących Ukraińców było ponad 824 tys. osób.
Od stycznia w rejestrach ZUS liczba cudzoziemców zwiększyła się o ponad 59 tys. obcokrajowców, w tym o 39,7 tys. Ukraińców. Oznacza to, że nieznacznie szybciej zwiększa się procent pracujących Ukraińców niż cudzoziemców w ogóle na polskim rynku pracy.
Z danych obu instytucji wynika, że w Polsce pracują obywatele z ok. 150 krajów świata. Wśród najliczniejszych dziesięciu diaspor nie ma żadnego kraju z UE. Po najliczniejszych Ukraińcach są: Białorusini (136,17 tys. osób), Gruzini (26,33 tys. osób), obywatele Indii (24,6 tys.) oraz Kolumbijczycy (17,9 tys.) i Filipińczycy (15,7 tys.).
Najwięcej cudzoziemców pracowało i było ubezpieczonych w lipcu na Mazowszu (prawie 359 tys., w tym ponad 204,6 tys. Ukraińców), w Wielkopolsce (135,9 tys. cudzoziemców, w tym 97,2 tys. Ukraińców) i na Dolnym Śląsku (127,9 tys., w tym 98,7 tys. Ukraińców). Najmniej: w woj. świętokrzyskim (11,9 tys., w tym 8 tys. Ukraińców) i warmińsko-mazurskim (15,8 tys., w tym 10,1 tys. Ukraińców).
