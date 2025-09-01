Polscy szefowie dopiero uczą się budować osobistą markę

Aktualizacja: 01.09.2025 09:01 Publikacja: 01.09.2025 04:58
Coraz trudniej jest dziś wskazać szefa globalnej firmy czy znanego polityka, który stroniłby od mediów społecznościowych. Szybko natomiast przybywa tych, którzy z platformy X czy LinkedIn uczynili główny kanał swojej komunikacji z rynkiem i podstawowe narzędzie personal brandingu.
Według analizy H/Advisors Abernathy, amerykańskiej firmy doradztwa komunikacyjnego, w ubiegłym roku 70 proc. szefów największych spółek z listy Fortune 100 miało co najmniej jedno konto w social mediach. Niemal połowa z nich co najmniej raz w miesiącu publikowała tam jakieś treści.
Nowe badanie polskiej firmy doradczej Impact Relations, które objęło 505 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej nad Wisłą, dowodzi, że swoją aktywnością w mediach społecznościowych polscy szefowie niewiele ustępują amerykańskim prezesom. Co czwarty z uczestników polskiego badania publikuje treści na LinkedIn, a co drugi zamieszcza je w innych serwisach społecznościowych, w tym na X, Facebooku czy Instagramie. 8 proc. liderów biznesu prowadzi nawet własny kanał w formie blogu, vloga czy podcastu.
Polscy top menedżerowie doceniają też wizerunkową rolę biznesowych spotkań i konferencji; trzech na dziesięciu występuje tam w roli prelegenta. Natomiast co piąty z buduje swój wizerunek poprzez wywiady i artykuły w tradycyjnych mediach.
W sumie niemal ośmiu na dziesięciu polskich top menedżerów prowadzi jakieś działania z zakresu personal brandingu a jeszcze więcej (ponad 80 proc.) ocenia, że świadome budowanie osobistej marki jest ważne i potrzebne liderom biznesu. Przynosi też korzyści ich firmom. Jakie konkretnie?
Uczestnicy badania najczęściej podkreślali, że silna marka lidera zwiększa zaufanie do całej firmy (51 proc.) i wspiera wzrost sprzedaży jej produktów czy usług (28 proc.). Pomaga również w pozyskiwaniu inwestorów i partnerów biznesowych oraz w przyciąganiu dobrych pracowników (po 26 proc. wskazań). – Te dane jednoznacznie wskazują, że marka osobista przestała być postrzegana jako wizerunkowy dodatek i staje się aktywem wspierającym biznes – komentuje Marta Tyszer, założycielka i prezeska Impact Relations.
Nawet wśród 22 proc. badanych menedżerów, którzy nie prowadzą (przynajmniej świadomie) działań wizerunkowych, tylko nieliczni nie widzą wartości w personal brandingu. Brak aktywności w tym obszarze najczęściej tłumaczą brakiem czasu (48 proc.) i obawą przed krytyką (26 proc.) która wiąże się też z brakiem pomysłów na odpowiednie treści.
– Przewagę konkurencyjną zyskują ci, którzy potrafią zintegrować komunikację lidera ze strategią całej organizacji – podkreśla Marta Tyszer. Zwraca też uwagę, że choć personal branding jest postrzegany jako aktywo biznesowe, to wielu polskich liderów biznesu nie ma ani narzędzi ani wiedzy, by prowadzić go systemowo. Prawie co drugi z szefów przygotowuje treści do social mediów całkowicie we własnym zakresie, choć nierzadko z pomocą AI. Badanie dowodzi, że już 64 proc. polskich liderów biznesu wykorzystuje w swoim personal brandingu narzędzia sztucznej inteligencji, przy czym co piąty robi to regularnie.
Gorzej jest ze strategicznym podejściem do budowania osobistej marki; tylko 22 proc. z top menedżerów działa komunikacyjnie w oparciu o strategię i content plan. Pozostali działają ad hoc albo częściowo planują swą aktywność wizerunkową, co przekłada się na słabość w obszarze zarządzania reputacją.
Zdaniem Marty Tyszer, takie podejście sprawia, że wiele firm nie wykorzystuje potencjału wiedzy i ekspertyzy swoich top menedżerów, którzy mogliby realnie wspierać ich wyniki biznesowe.
