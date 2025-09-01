Polscy szefowie dopiero uczą się budować osobistą markę

Coraz trudniej jest dziś wskazać szefa globalnej firmy czy znanego polityka, który stroniłby od mediów społecznościowych. Szybko natomiast przybywa tych, którzy z platformy X czy LinkedIn uczynili główny kanał swojej komunikacji z rynkiem i podstawowe narzędzie personal brandingu.

Według analizy H/Advisors Abernathy, amerykańskiej firmy doradztwa komunikacyjnego, w ubiegłym roku 70 proc. szefów największych spółek z listy Fortune 100 miało co najmniej jedno konto w social mediach. Niemal połowa z nich co najmniej raz w miesiącu publikowała tam jakieś treści.

Nowe badanie polskiej firmy doradczej Impact Relations, które objęło 505 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej nad Wisłą, dowodzi, że swoją aktywnością w mediach społecznościowych polscy szefowie niewiele ustępują amerykańskim prezesom. Co czwarty z uczestników polskiego badania publikuje treści na LinkedIn, a co drugi zamieszcza je w innych serwisach społecznościowych, w tym na X, Facebooku czy Instagramie. 8 proc. liderów biznesu prowadzi nawet własny kanał w formie blogu, vloga czy podcastu.

Polscy top menedżerowie doceniają też wizerunkową rolę biznesowych spotkań i konferencji; trzech na dziesięciu występuje tam w roli prelegenta. Natomiast co piąty z buduje swój wizerunek poprzez wywiady i artykuły w tradycyjnych mediach.

W sumie niemal ośmiu na dziesięciu polskich top menedżerów prowadzi jakieś działania z zakresu personal brandingu a jeszcze więcej (ponad 80 proc.) ocenia, że świadome budowanie osobistej marki jest ważne i potrzebne liderom biznesu. Przynosi też korzyści ich firmom. Jakie konkretnie?