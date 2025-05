Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego. Gdańsk składa doniesienie do prokuratury

Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz poinformował w piątek, że miasto składa zawiadomienie ws. naruszenia zasad etyki notarialnej. - Chodzi o to, że w akcie notarialnym z 2012 roku osoby oświadczyły cenę sprzedaży. Z kolei w wywiadzie udzielonym 6 maja pan Karol Nawrocki u Bogdana Rymanowskiego przyznał, że kwota ta nigdy nie została w tej dacie zapłacona. Skoro są tutaj wątpliwości po stronie Pana Karola Nawrockiego, powinny być także wątpliwości po stronie notariusza, tak przynajmniej twierdzą nasi specjaliści – wyjaśnił podczas konferencji prasowej.

Ponadto Stenzel przekazał, że miasto Gdańsk skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych, działania na szkodę pana Jerzego Ż. poprzez doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzania mieniem oraz działania na szkodę gminy miasta Gdańska poprzez doprowadzenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, uzyskując 90 proc. bonifikatę od ceny sprzedaży, działając z zamiarem przejęcia własności.



Gdańsk wzywa Karola Nawrockiego ws. dokumentu z 2021 roku

Rzecznik miasta Gdańsk odniósł się także do ujawnionego w piątek przez portal Interia.pl dokumentu, z którego wynika, że Karol Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. Jak sam jednak przyznawał, np. w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, od ubiegłego roku nie miał z Jerzym Ż. kontaktu.

- W związku z informacjami, które pojawiły się dzisiaj na portalu Interia.pl – dotyczącymi oświadczenia pana Karola Nawrockiego – wysyłamy jako miasto Gdańsk wezwanie do zawarcia umowy z zapytaniem, czy pan Karol Nawrocki nadal zobowiązuje się do dożywotniego utrzymania pana Jerzego Ż., dokładnie tak, jak w treści oświadczenia z dnia 10 sierpnia 2021 r., które dzisiaj zobaczyliśmy - zapowiedział Stenzel. - Wzywamy również pana Karola Nawrockiego do zawarcia umowy o uiszczenie opłaty za pobyt pana Jerzego Ż. w Domu Pomocy Społecznej - zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej - dodał.