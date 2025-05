- Na polecenie prokuratora ze śląskiego pionu PZ PK funkcjonariusze Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w dniu 3 maja 2025 roku obywatela Ukrainy Tarasa G. w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w działalności dawnej uczelni Collegium Humanum. Podejrzany został zatrzymany przy próbie wjazdu na teren RP, na przejściu granicznym w Medyce – poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Reklama

Prokurator ogłosił Tarasowi G. zarzuty popełnienia pięciu przestępstw dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wystawianiem poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów oraz dyplomów ukończenia studiów w Collegium Humanum. Chodzi o czyny z art. 258 § 1 kodeksu karnego, art. 228 § 3 i 5 kk, art. 271 § 3kk.

Taras G. rekrutował chętnych na dyplom bez studiów

Śledczy ustalili, że Taras G. współpracując z innymi osobami reprezentującymi uczelnię, a także piastując funkcję prorektora Collegium Humanum, organizował jako tzw. rekruter proceder wystawienia dokumentów potwierdzających przebieg studiów przez obywateli Ukrainy, pomimo iż osoby te studiów faktycznie nie odbywały.

Podejrzany przysyłał do Collegium Humanum gotowe do wydruku zaświadczenia potwierdzające udział w studiach, a następnie po ich wydrukowaniu na uczelni zainteresowane osoby, pochodzące z Ukrainy, otrzymywały poświadczające nieprawdę dokumenty. Za każde fikcyjne zaświadczenie Taras G. pobierał 80 euro prowizji. W ten sposób wystawiano łącznie co najmniej 2405 poświadczających nieprawdę dokumentów.