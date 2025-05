Jak przypomina serwis lublin112.pl, w 1997 r. O. został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za fałszowanie czeków, za pomocą których wypłacił z jednego z lubelskich banków ponad 22 tys. zł. Wykonanie wyroku zostało zawieszone na trzy lata. Wówczas Piotr O. wyjechał do Niemiec, gdzie powtórzył ten sam numer, tym razem wypłacając 4 miliony marek. Został aresztowany i trafił do więzienia, skąd wyszedł w 1999 r. Po odbyciu kary znów wyjechał do Zjednoczonego Królestwa. Założył działalność gospodarczą i - podając się za finansistę i arystokratę - zaczął oferować klientom pomnażanie kapitału. Jego ofiarą padł m.in. brazylijski piłkarz Romario, który zainwestował w „projekty” Polaka zawrotną kwotę 5 milionów dolarów. W ciągu kilku lat Piotr O. wyłudził także pieniądze od innych inwestorów z Polski i zagranicy.

W 2002 r. Piotr O. wrócił do Polski i zamieszkał w miejscowości Stasin, na której wybudował trzy okazałe wille. Wkrótce zainteresowali się nim śledczy, których zaalarmował Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Wskazał na podejrzane przelewy na konto Piotra O., opiewające na milionowe kwoty.

Okazałe wille i miliony dolarów na kontach oszusta z Biłgoraja

Po aresztowaniu oszusta w 2003 roku, prokuratura zabezpieczyła w jego domu luksusowe przedmioty, w tym kolekcję zegarków wartą około 600 tys. zł, z czego jeden wysadzany 509 diamentami. Prokuratura Okręgowa w Lublinie przedstawiła Piotrowi O. zarzuty wyłudzenia ponad 40 milionów złotych, prania brudnych pieniędzy, fałszowania czeków i oszustw podatkowych na kwotę 18 milionów złotych.

Ale to nie koniec. W czasie śledztwa okazało się, że Piotr O. miał na jednym z kont na Cyprze zdeponowane 10 milionów dolarów, a w Bośni i Hercegowinie przechowywał spore ilości złota.

Podczas procesu mężczyzna zapewniał o swojej niewinności. Twierdził też, że pieniądze jego klientów są bezpieczne. Sąd mu nie uwierzył i w 2006 r. skazał na 14 lat pozbawienia wolności oraz 1,5 miliona złotych grzywny. Dodatkowo zobowiązano go do zwrotu poszkodowanym ponad 40 milionów złotych. Po apelacji wyrok został zmniejszony do 8 lat więzienia oraz 540 tys. zł grzywny.