Zbigniewowi Ziobrze dostarczone zostanie kolejne wezwanie na posiedzenie komisji ds. Pegasusa, o czym poinformowała w poniedziałek przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD). Były minister sprawiedliwości zostanie wezwany na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia.

Reklama

„Po zebraniu opinii ekspertów komisji oraz zewnętrznych prawników zdecydowałam, że otwarcie ponownej procedury doprowadzenia ministra Ziobry przed komisję będzie skuteczniejsze niż składanie zażalenia na decyzję SO” – przekazała we wpisie na swoim koncie w portalu X (Twitter) Sroka.

Zbigniew Ziobro stanie przed komisją ds. Pegasusa? Magdalena Sroka: kolejne wezwanie

Tydzień temu, w poniedziałek 31 marca, Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku komisji śledczej, dotyczącego zastosowania aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Komisja domagała się 30 dni aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS. W rozmowie z dziennikarzami Magdalena Sroka zapowiadała wtedy, że komisja złoży odwołanie od tej decyzji – jej celem jest bowiem doprowadzenie do tego, by umieszczony w areszcie Ziobro był stale do dyspozycji komisji.