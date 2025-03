Sprawa przesłuchania Barbary Skrzypek jest przedmiotem gorącej debaty publicznej. Panie prokuratorze, czy świadek, który zostaje wezwany do prokuratury i ma swojego pełnomocnika, powinien wejść na salę razem z pełnomocnikiem czy nie?

Jeżeli pełnomocnika ustanowi sobie strona postępowania, to prokurator ma obowiązek dopuścić tego pełnomocnika do udziału w czynnościach. Natomiast jeżeli pełnomocnika ustanowi sobie świadek, który nie jest stroną postępowania, to prokurator może go dopuścić, ale może też odmówić jego udziału w przesłuchaniu. Tak mówi prawo.

Czyli pełnomocnik powinien być na przesłuchaniu czy nie?

Ja z perspektywy tego całego zdarzenia, tego chaosu, różnego rodzaju podejrzeń i tak dalej, dochodzę do wniosku, że w takiej sytuacji pełnomocnik powinien brać udział w przesłuchaniu.

Można po prostu zmienić przepis. Należałoby zapisać, że każdy, kto ustanowi pełnomocnika, ma prawo razem z nimi uczestniczyć w czynnościach. Drugie rozwiązanie to próbować zmieniać praktykę. No i tutaj każdy z prokuratorów musi się zastanowić, jaka sytuacja jest bardziej komfortowa dla wszystkich w trakcie przesłuchania. Bo prokurator powinien patrzeć nie tylko na swój komfort, ale także świadków.