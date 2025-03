Sprawa przesłuchania Barbary Skrzypek jest przedmiotem gorącej debaty publicznej. Panie prokuratorze, czy świadek, który zostaje wezwany do prokuratury i ma swojego pełnomocnika, powinien wejść na salę razem z pełnomocnikiem czy nie?

Jeżeli pełnomocnika ustanowi sobie strona postępowania, to prokurator ma obowiązek dopuścić tego pełnomocnika do udziału w czynnościach. Natomiast jeżeli pełnomocnika ustanowi sobie świadek, który nie jest stroną postępowania, to prokurator może go dopuścić, ale może też odmówić jego udziału w przesłuchaniu. Tak mówi prawo.