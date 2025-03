Ale to nie wszystko. Śledztwo dotyczy także dwóch innych czynów. Chodzi o podanie nieprawdy w deklaracjach podatku od towarów i usług:

- w okresie od stycznia 2022 r. do października 2023 r. poprzez posłużenie się przez Polski Związek Koszykówki nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez P.H.U. Radosław Piesiewicz, które poświadczały niezrealizowane usługi pośrednictwa handlowego. Wskutek takiego działania doszło do uszczuplenia przez Polski Związek Koszykówki podatku od towarów i usług, w łącznej kwocie co najmniej 269.100,00 zł,

- w okresie od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. poprzez posłużenie się przez Polską Ligę Koszykówki S.A. nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez P.H.U. Radosław Piesiewicz, które poświadczały niezrealizowane usługi pośrednictwa handlowego. Wskutek takiego działania doszło do uszczuplenia przez Polską Ligę Koszykówki S.A. podatku od towarów i usług, w łącznej kwocie co najmniej 1.000.776,00 zł.

Śledczy sprawdzają także wątki dotyczące zawierania umów gospodarczych przez prezesa i członków zarządu PKOl. Umowy te były korzystne dla konkretnych ustalonych osób, a niekorzystne dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wskutek tych umów poniósł kilkumilionową szkodę majątkową.

Prezesowi PKOl grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz obowiązek uiszczenia uszczuplonych należności podatkowych.