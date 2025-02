Zabójstwa emerytek w Warszawie. Eksperci: działanie sprawców było zaplanowane

Czy seryjny morderca z góry zakłada, że popełni kilka przestępstw? Eksperci podzieleni

Przypuszczenie co do tego, jakiego „typu” osoba jest kolejną potencjalną ofiarą seryjnego mordercy, niekoniecznie pomoże ochronić zagrożonych. Jak tłumaczy dr Sokołowski, funkcjonariusze mogą zwracać uwagę na potencjalne ryzyko, ale jedynie w ramach profilaktyki policyjnej.

Często bowiem – jak wyjaśnia ekspert – zdarza się, iż sprawca jest osobą bliską lub pochodzącą z bliskiego kręgu pokrzywdzonego, wie, co może ukraść, i zna rozkład mieszkania swojej ofiary. – Jeśli ta ma do niego zaufanie, to sama wpuści go do środka, tak jak było to w przypadku z Warszawy – konkluduje były inspektor.

Według niego seryjny przestępca – przyjmując, że nie jest osobą z problemami psychicznymi – rzadko z góry zakłada, że popełni kilka czynów zabronionych. Decyduje się na to, jeśli po pierwszym przekona się, że jest bezkarny (przynajmniej w swoim mniemaniu). – Jeśli zysk z rabunku szybko się rozpłynie, decyduje się zwykle uderzyć po raz kolejny – zaznacza.

Poszukiwania mordercy emerytek w Warszawie. Najważniejsze są ślady na miejscu zbrodni, ale też to, czego podejrzany szukał w internecie

Doktor habilitowany Paweł Waszkiewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, uważa z kolei, że działanie sprawców z Warszawy było zaplanowane – ponieważ bali się zdemaskowania, a w „przestępczy biznesplan” wpisali konieczną z ich perspektywy eliminację świadków.

Kiedy jednak tych naocznych i bezpośrednich dowodów na czyjąś winę nie ma, pozostają poszlaki, czasem wystarczające, aby podejrzanego oskarżyć, a później doprowadzić przed oblicze sądu. – Trudno jednak dokonać tego tylko na podstawie dwóch elementów: modus operandi sprawcy i ustalenia, że znał on swoją ofiarę. Zwłaszcza że w sprawach takich jak ta z Warszawy sposób działania sprawców nie był wyrafinowany, nie wymagał specjalnych czy nietypowych umiejętności – podkreśla ekspert.

– Najbardziej istotne są ślady pozostawione na miejscu zdarzenia, bo one mogą bezpośrednio powiązać z nim konkretne osoby – zauważa prof. Waszkiewicz. Podkreśla jednak, że dla uprawdopodobnienia wersji o możliwym sprawstwie pod uwagę bierze się różne elementy – nawet to, jakich informacji dana osoba wyszukiwała w internecie.